Pregătiţi-vă, vine iarna

Meteorologii anunţă că nu vom scăpa de adevărata iarnă, cu temperaturi scăzute şi precipitaţii specifice. Dacă până acum nu am prea simţit frigul, în această lună va trebui să ne îmbrăcăm ceva mai gros. Vremea va fi rece, cu valori termice care se vor situa, în general, sub mediile anuale, de -3,1 grade Celsius. Excepţie va face partea de sud-est a ţării, unde temperaturile vor fi apropiate de această medie. De asemenea, cantităţile lunare de precipitaţii vor fi apropiate de media climatologică în prima lună din 2014, exceptând regiunile vestice şi centrale, unde sunt posibile precipitaţii ceva mai abundente, potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM). În ultima lună de iarnă, temperaturile vor fi apropiate de normalul climatologic, cu media de -1,1 grade, în mai toate regiunile ţării. În ceea ce priveşte precipitaţiile, cantităţile lunare se vor încadra în mediile climatologice. Şi începutul primăverii se anunţă unul răcoros, cu temperaturi de 3,4 grade C, în sudul, sud-estul şi estul ţării.