Prejudiciu de 3,5 milioane lei din tranzacţii ilegale cu cereale

O firmă din localitatea Poarta Albă a intrat în vizorul comisarilor Gărzii Financiare (GF) - Secţia Constanţa, după ce a făcut o serie de tranzacţii ilegale cu cereale. Potrivit GF, în punctul de control de la Negru Vodă au fost oprite trei autovehicule care transportau, în total, aproape 120 tone de grâu care aparţineau SC Beatrice Star SRL şi care nu aveau şi documente însoţitoare. Întrucât la sediul firmei comisarii nu au putut verifica evidenţa finciar-contabilă, întreaga cantitate de grâu a fost confiscată până la definitivarea controlului. În plus, reprezentanţii GF au încercat să-l contacteze pe administratorul firmei, însă au aflat că acesta fusese schimbat. „Suspiciunea că lucrurile nu sunt tocmai legal făcute a venit în momentul în care am aflat numele primilor asociaţi, Luciano Roman şi Ionuţ Raul Roman, care figurau ca administratori şi asociaţi la mai multe societăţi de tip fantomă, având întocmite sesizări penale şi pentru alte prejudicii”, se menţionează în comunicatul GF. După ce noul administrator s-a prezentat la sediul GF cu evidenţa financiar-contabilă, comisarii au stabilit că există diferenţe între totalul vânzărilor şi cumpărărilor de mărfuri care apar în balanţa de verificare întocmită înaintea vânzării societăţii şi cele care apar în facturile puse la dispoziţia echipei de control. Din acest motiv s-a dispus prezentarea tuturor documentelor de cumpărare şi vânzare de mărfuri, însă noul reprezentant legal al firmei nu s-a mai prezentat, deşi i-au fost transmise trei invitaţii. Comisarii estimează că firma a produs un prejudiciu de 3.410.962 lei bugetului de stat. În acest caz a fost întocmită o sesizare penală, care a fost înaintată Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, precum şi o adresă către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Constanţa, pentru calcularea cu exactitate a prejudiciului creat. Am încercat să-l contactăm telefonic pe reprezentantul firmei, însă nu a fost de găsit.