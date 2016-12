Preluarea firmei cu datorii, o afacere

Preluarea firmelor cu datorii a devenit o afacere pentru băieţii descurcăreţi. Anunţuri de genul „Preluăm firme cu datorii mari şi foarte mari, prin Registrul Comerţului, oferim seriozitate şi discreţie”, „Preluăm firme cu datorii din toată ţara, în condiţii legale, prin Registrul Comerţului” sunt cu nemiluita în mica publicitate a ziarelor, dar şi pe site-uri postate pe internet. Deşi pare de necrezut, astfel de oferte nu sunt ilegale, iar persoanele care vor să scape de propriile firme sunt dispuse să plătească un comision între 10 şi 20 la sută din valoarea datoriei. Operaţiunea este simplă: administratorul firmei cu datorii acceptă să cedeze părţile sociale ale societăţii în faţa unui notar care legalizează un contract în acest sens cu reprezentantul firmei care preia pasivul. Apoi, modificările din acte sunt făcute la Registrul Comerţului. După ce persoana preia activele şi pasivele firmei, aceasta le cedează unei alte persoane, care, de regulă, este din afara ţării sau care nu ştie absolut nimic despre afaceri şi firme. În acest fel, datoriile nu mai pot fi recuperate, iar cel care preia creanţele se alege cu un comision destul de gras. „Toată această afacere este legală sută la sută. În schimb, în spatele acesteia se fac ilegalităţi. Nu preia nimeni o firmă cu datorii degeaba, întrucât nu îl ajută cu nimic. Este clar că o face doar pentru bani. De cele mai multe ori, cei care preiau astfel de firme sunt persoane analfabete sau străini care primesc bani la negru în funcţie de datoria societăţii, după care părăsesc ţara, iar banii nu mai pot fi recuperaţi. Avem destule cazuri trimise la Parchet, în care justiţia umblă după patroni”, a declarat comisarul şef al Comisariatului Regional al Gărzii Financiare Constanţa, Cristian Radu. Potrivit comisarului - şef, ar trebui să existe o reţea între Registrul Comerţului, Evidenţa Populaţiei, Biroul de Evidenţă a Străinilor şi Oficiul de Cadastru, astfel încât, atunci când o persoană doreşte să înfiinţeze o societate, să fie verificată. „Au fost cazuri când s-au înregistrat societăţi comerciale în baza unor acte şi adrese fictive şi asta pentru că nu există o astfel de bază de date. De altfel, am avut cazuri de sesizări penale cu administratori cercetaţi care au continuat să-şi înregistreze zeci de firme. Ar trebui ca acestor persoane să li se interzică să mai înfiinţeze societăţi”, a spus Cristian Radu. Pe de altă parte, directorul coordonator al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Constanţa, Bogdan Huţucă, afirmă că cei care îşi vând firmele cu datorii nu au nicio şansă să scape de Fisc. „O firmă care înregistrează datorii intră în executare silită automat. Dacă Fiscul nu reuşeşte să recupereze datoriile prin această măsură (societatea nu are bunuri mobile sau imobile, nu se pot identifica popriri pe terţi, etc.) se deschide procedura insolvenţei, iar în acest caz putem atrage răspunderea solidară a vânzătorului în justiţie, pentru faptele săvârşite până în urmă cu trei ani”, a declarat Bogdan Huţucă. În aceste condiţii, cel care vinde firma cu datorii nu face decât să se păcălească, plătind o dată comisionul celui care o preia şi încă o dată, răspunzând în faţa justiţiei.