Preluarea Marfin de către libanezi, la mâna BNR

Bank of Beirut încearcă să convingă Banca Naţională a României (BNR) să-i dea aprobarea pentru achiziţia Marfin Bank România, un proces destul de complicat având în vedere că libanezii nu s-au asigurat în prealabil de „binecuvântarea“ BNR pentru această achiziţie, potrivitm zf.ro. Bank of Beirut, o entitate cu active de 14 miliarde euro şi capital propriu de 1,8 miliarde euro, a câştigat licitaţia din Cipru pentru achiziţia Marfin Bank România, dar acum așteaptă undă verde de la banca centrală. Totuși, se pare că cei de la BNR sunt destul de reticenţi în a permite intrarea în piaţa bancară românească a unor acţionari din afara zonei euro. Marfin Bank România este la vânzare de mai mult de un an, ca parte a unui proces de restructurare a investiţiilor bancare ale grupurilor cipriote din afara ţării. Sistemul bancar cipriot a fost salvat de la faliment în 2013.