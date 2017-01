Premianţii constănţeni vor să studieze peste hotare

Mălina Ana Grab este elevă în clasa a XI-a la Liceul Teoretic “Decebal” şi, deşi urmează profilul real al liceului, şi-a dat seama că este atrasă mai mult de ştiinţele umaniste. Ea a participat la mai multe concursuri cu profil umanist şi, de curînd, a fost laureată a concursului naţional “Next generation”. Faza finală a avut loc în Maramureş, după o selecţie a eseurilor trimise de participanţi. “Tema a fost < eu şi cariera mea > şi practic, nu ştiu ce carieră voi îmbrăţişa. Tot ce ştiu este că vreau să ajung foarte sus. Mi-am scris sincer opiniile, inclusiv faptul că nu ştiu ce voi face în viaţă şi astfel mi-am atras simpatia juriului şi am cîştigat marele premiu la nivel naţional”, a declarat Mălina Ana Grab. Chiar dacă nu şi-a stabilit încă o ţintă clară, eleva de clasa a XI - a declarat că abordează viaţa cu încredere şi sinceritate şi crede că acestea au fost elementele care au cîntărit în aprecierea juriului. “Am doar 17 ani, dar nu m-am gîndit încă la o carieră. Totuşi, îmi doresc o bursă de studii în străinătate. Cred că şi la noi sînt posibilităţi, însă nu există oportunităţile pe care le putem întîlni în statele civilizate. Mi-aş dori să studiez în Franţa. Am înclinaţii către limba franceză, am obţinut la olimpiada judeţeană un loc destul de bun şi mi-aş dori să ajung să fiu student în această ţară”, a mai spus Mălina Ana Grab.