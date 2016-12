Premianţii Galei „On Air Music Awards”

Loredana, Inna, Marius Moga, Smiley şi Holograf s-au numărat printre premianţii primei ediţii a galei On Air Music Awards, care s-a desfăşurat luni seară, la Teatrul Naţional Bucureşti. Loredana a câştigat premiile pentru „cea mai bună voce feminină” şi pentru „cel mai bun live”, iar Marius Moga, pentru cel mai bun compozitor, pentru piesele „K-Boom” - interpret CRBL feat. Helen, „K la meteo” - What\'s Up feat. Andra, „Electronic Symphony” - Luke, Demoga feat. Liviu Teodorescu şi „Petre” - CRBL feat. Adda.

La categoria „cel mai bun pop-rock”, câştigători au fost cei de la Holograf, pentru piesa „Cât de departe”, în timp ce CRBL feat. Helen au fost premiaţii categoriei „cel mai bun dance”, pentru piesa „K-Boom”. „Sophie” şi Maximilian au câştigat trofeul pentru „cel mai bun hip-hop”, iar premiul pentru „cel mai bun rock alternativ” a revenit trupei Robin and the Backstabbers, pentru piesa „SPNZRTR”. De altfel, membrii trupei Robin and the Backstabbers au primit şi premiul pentru artistul anului.

Premiul pentru cel mai bun videoclip i-a revenit lui Smiley, pentru „Dead Man Walking”. Premiul pentru cea mai bună voce masculină a fost acordat solistului trupei Holograf, Dan Bittman, iar premiul pentru cel mai bun ambasador muzical a ajuns la constănţenca Inna. Cel mai bun debut a fost cel al lui What\'s Up, pentru „K la meteo” feat. Andra, iar LaLa Band a primit două trofee, cel pentru cel mai căutat artist pe Google, precum şi un premiu special. Premiul pentru cel mai vizualizat videoclip românesc pe YouTube le-a fost acordat lui Smiley, Alex Velea & Don Baxter, pentru piesa „Cai verzi pe pereţi”.

Gala On Air Music Awards este organizată de Star Management, iar anul acesta s-a aflat la prima ediţie.