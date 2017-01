Premier democrat pentru un guvern PNL-PD-PLD

Preşedintele Băsescu a declarat ieri că, în cazul în care moţiunea de cenzură e adoptată, va încerca să formeze un guvern PD-PNL-PLD, dacă acesta nu trece va încerca realizarea unui guvern de uniune naţională, iar dacă moţiunea e respinsă, e necesar ca actualul Executiv să formeze o majoritate transparentă. El a arătat că porneşte de la premisa că moţiunea este un drept constituţional al partidelor parlamentare prin care acestea pot cenzura activitatea Guvernului. Băsescu a amintit că moţiunea a fost precedată de respingerea ordonanţei de organizare a Guvernului şi că Parlamentul, în special Senatul, a respins în ultima vreme majoritatea legilor propuse de Guvern. El a dat ca exemplu faptul că numai luni, din 12 legi, Parlamentul a aprobat una singură, aceea fiind o iniţiativă a unor senatori. Şeful statului a afirmat că această situaţie este cauzată de faptul că actualul guvern nu respectă \"regula de aur a democraţiei\", potrivit căreia, pentru a guverna transparent, este nevoie de o susţinere de \"50% plus un vot\". \"Succesul sau eşecul moţiunii depind de partidele politice parlamentare şi de votul din Parlament. Negocierile sau discuţiile înaintea moţiunii le consider fireşti cîtă vreme au ca principal obiectiv constituirea unei majorităţi, indiferent care sînt partidele care discută\", a explicat Băsescu. El a ţinut să sublinieze că niciun partid în afară de PD nu doreşte alegeri anticipate, astfel că, în opinia lui, declanşarea acestora este imposibilă. Şeful statului a declarat, din nou, că, dacă moţiunea va fi adoptată de Parlament, va avea consultări cu partidele şi va desemna un premier care să încerce realizarea unei majorităţi în jurul PNL-PD-PLD, care trebuie să constituie o echipă şi un program \"bazat şi pe priorităţile României\". Băsescu a ţinut să sublinieze că opţiunea sa se îndreaptă spre un premier democrat şi că va face toate eforturile pentru a-l sprijni pe acesta să găsească o formulă pentru o susţinere parlamentară de 50% plus unul. Şeful statului a adăugat că, dacă premierul desemnat nu va reuşi realizarea unei majorităţi parlamentare, va încerca să propună în consultările cu partidele politice constituirea unui guvern de uniune naţională, care să gestioneze ţara pînă la alegeri. El a menţionat că, dacă nici acest guvern nu va fi acceptat în Parlament, se va ajunge la alegeri anticipate, însă s-a declarat convins că nu se va ajunge în această situaţie şi că a doua variantă de guvern va trece. Băsescu a mai declarat că, dacă moţiunea de cenzură este respinsă de Parlament, nu înseamnă că actualul Guvern are o majoritate transparentă.