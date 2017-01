Premiera anului: român în mâinile piraţilor

Au trecut mai bine de trei luni de când tancul petrolier MT Smyrni, sub pavilion liberian, a fost capturat de piraţii somalezi, în marea Arabiei. Alături de cei 25 de membri ai echipajului (11 indieni şi 14 filipinezi), pe tancul petrolier se află şi un marinar român. „Este primul caz din acest an când un marinar român cade în mâinile piraţilor somalezi. Din 2010 şi până în prezent, 55 de români au fost sechestraţi de piraţi. Marinarul de pe Smyrni este singurul aflat încă în captivitate”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi reprezentantul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF), Adrian Mihălcioiu. Potrivit lui, cazul acesta a fost preluat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi nu există prea multe informaţii de actualitate, nici măcar despre starea în care se află românul. „La noi, la sediu, nu a venit nicio persoană din familia lui pentru a se interesa de el. La ora actuală ştim că au început negocierile directe dintre piraţii care au sechestrat nava şi armator-compania elenă Dynacom Tankers Management Ltd., şi firma de asigurări, pentru că nava este asigurată. De obicei, piraţii vor bani... foarte mulţi bani”, a spus Mihălcioiu. Potrivit lui, tancul petrolier MT Smyrni a fost capturat pe 11 mai, în zona mării Arabiei. Piraţii au apărut parcă din senin, în două schifuri (ambarcaţiuni sportive foarte înguste, cu motor - n.r.) şi au tras câteva focuri de armă spre vapor, de la o distanţă mai mică de 500 de metri. Nava încărcase, în Turcia, 135.000 de tone de ţiţei şi, din câte se pare, ar fi trebuit să descarce în India, dar traseul ei a fost schimbat de piraţi şi redirecţionată spre apele somaleze, potrivit lui Mihălcioiu. MT Smyrni a fost construită în 2011 şi are o capacitate netă de 156.000 de tone.