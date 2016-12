Premieră editorială la Constanţa

Un volum care umple un gol în spaţiul literaturii de specialitate referitoare la „Chestiunea Malvinelor” a fost lansat, ieri, în Aula Bibliotecii Judeţene „Ioan N. Roman”. La evenimentul editorial prilejuit de lansarea lucrării „Elemente istorico-juridice pentru înţelegerea chestiunii Insulelor Malvine”, coordonată de dr. Răzvan Victor Pantelimon, a participat şi ambasadorul Argentinei la Bucureşti, Excelenţa Sa (ES) Claudio Perez Paladino.

„Excelenţă, în calitate de consilier în Consiliul Municipal Constanţa, am girul primarului Radu Mazăre şi al viceprimarilor Decebal Făgădău şi Gabi Stan să vă adresez un bun-venit în oraşul nostru şi, totodată, să vă fac invitaţia de a veni într-o vizită oficială la Constanţa, pentru a avea posibilitatea să cunoaşteţi şi activitatea Primăriei, a altor instituţii”, a spus prof. univ. dr. Valentin Ciorbea. Profesorul a făcut o succintă prezentare a oraşului de la mare, cu o istorie de peste 2.600 de ani, amintind de principalele etape istorice ale devenirii sale, de Publius Ovidius, poetul exilat la Tomis, accentuând şi importanţa portului de la Marea Neagră.

PASIUNI COMUNE „Deşi ne despart mii de kilometri, avem afinităţi prin limbă, prin venele noastre curge sânge latin, suntem expansivi ca dvs., ne place fotbalul la nebunie... Am o mare admiraţie pentru scriitori dvs. pe care i-am citit, mă refer la Borges, la Cortazar, la Sabato”, a spus prof. Ciorbea. „Este pentru mine o foarte mare onoare şi mare plăcere să fiu aici, în această bibliotecă. Am venit aici, în România, acum patru ani şi, încă de atunci, am simţit că poporul român şi cel argentinian sunt foarte apropiate. Avem aceleaşi concepte de societate, familie şi prietenie, dar şi cultura de viţă-de-vie”, a spus ES Claudio Perez Paladino, apreciind demersul lui Răzvan Victor Pantelimon.

„Subiectul acestui volum vine să aducă în faţa noastră o temă interesantă, nedezbătută, dar care a trezit, în 1982, interesul opiniei publice româneşti, războiul dintre Marea Britanie şi Argentina pentru insulele Malvine”, a spus şi prof. Valentin Ciorbea.

Referitor la tema adusă în discuţie, coordonatorul cărţii a subliniat: „Acest eveniment constituie o premieră în spaţiul academic românesc, prin volumul care este un prim instrument de lucru pe această tematică: „Chestiunea Insulelor Malvine”. „Undeva... la capătul lumii, există nişte insule numite Malvine şi cândva... acum aproape 200 de ani, ele au devenit subiect de conflict şi dezbatere. Aceasta este povestea lor”, precizează editorul Răzvan Victor Pantelimon.

Divergenţa dintre Argentina şi Marea Britanie pentru suveranitatea insulelor Malvine sau Falkland a dus, în 1982, la un război care a durat 74 de zile, încheiat cu victoria trupelor britanice, arhipelagul rămânând sub controlul Londrei.

Pe lângă un studiu istorico-juridic asupra „Chestiunii Malvinelor” şi studii realizate de patru specialişti argentinieni, cartea cuprinde şi o serie de documente. Amfitrionul manifestării a fost bibliograful dr. Corina Apostoleanu.