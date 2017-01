Premieră în boxul constănţean

Prima sală privată de box din Constanţa a fost inaugurată ieri, la etajul 2 al Centrului Piti’s din cartierul Tomis 3, lîngă Direcţia Vamală. La deschidere au fost prezenţi viceprimarul Constanţei, Decebal Făgădău, directorul DSJ, Elena Frîncu, antrenorul lotului naţional al României, Ilie Dascălu, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box, Toma Matei, dar şi mulţi oameni din lumea boxului constănţean. Noua sală, Box-Arena, oferă condiţii excelente de pregătire pentru tinerii pugilişti de la clubul de box Adan, antrenaţi de mestrul emerit al sportului Aurel Simionescu, dar sala este deschisă oricăror persoane care vor să se iniţieze în box. “Am deschis această sală pentru a ajuta la dezvoltarea boxului constănţean şi pentru a sprijini clubul Adan. Am practicat şi eu boxul şi am fost antrenat de maestrul Aurel Simionescu. Totodată, oricine doreşte se poate pregăti în această sală”, a declarat Mardale, administratorul sălii de box. “Mă bucur că am posibilitatea de a pregăti aceşti sportivi în condiţii bune şi cred că vom face performanţă. L-am crescut pe cel mai bun pugilist al momentului, Ionuţ Gheorghe, dar sper că Irinel Orăscu, legitimat la Adan, îl va depăşi. În acest moment, este cel mai bun pe plan intern la categoria sa, este cooptat în lotul naţional de tineret şi sper că va prinde Jocurile Olimpice din 2012”, a adăugat antrenorul Aurel Simionescu. “Pentru DSJ este o bucurie de cîte ori mai apare o sală de sport. Este un nou parteneriat între privat şi public şi DSJ va oferi tot sprijinul necesar”, a explicat Elena Frîncu. “Interesul tuturor este să cuprindem o arie cît mai mare de dezvoltare pentru boxul constănţean, iar deschiderea acestei săli este benefică”; a spus Ilie Dascălu. La final, Toma Matei i-a înmînat o cupă lui Staicu Mardale din partea Asociaţiei Judeţene de Box.