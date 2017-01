Premieră în istoria Loteriei Române. Două extrageri la Loto 6/49 au fost anulate

Pentru prima dată în istoria de 109 ani, Loteria Naţională nu organizează anul acesta primele două extrageri la Loto 6/49. Cea de astăzi şi de joia următoare sunt anulate. Loteria nu are contract de administrare a programelor informatice care ajută la extragerea numerelor. Pe 29 decembrie anul trecut, Ministul Finanţelor Publice anunţa că Loteria Naţională nu mai prelungeşte contractul cu firma Intralot, cea care administra soft-urile necesare desfăşurării jocurilor de noroc, transmite digi24.ro. O zi mai târziu, conducerea Loteriei anunţă public că tragerile loto vor fi reluate abia pe 11 ianuarie anul acesta. „Managementul acestei companii este depăşit de situaţia actuală. Nu s-a mai întâmplat aşa ceva din 1906, de când a fost înfiinţată Loteria”, a declarat Liliana Mincă, fost director al Loteriei, citată de presa centrală. În decembrie 2013, fostul ministru al Finanţelor Daniel Chiţoiu era informat de actualul manager al companiei, Adrian Mişu Manolache, de faptul că implementarea unui nou sistem informatic în Loteria Naţională ar putea dura cel puţin 6 luni. Documentul subliniază faptul că acest proces poate duce la întreruperea activităţii companiei. Lucru susţinut şi de un fost manager al Loteriei Naţionale. „În primul rând, statul are de pierdut, prin încasările pe care le-ar fi făcut având cele două extrageri. Eu nu ştiu dacă pe 11 vor avea extragere, întrucât situaţia este extrem de complicată în cadrul Companiei Naţionale Loteria Română”, a afirmat Liliana Mincă. Sistemul informatic este esenţial pentru activitatea Loteriei Române. Astfel că lipsa unui contract de administrare poate duce la întreruperea activităţii companiei. Mai ales că angajaţii Loteriei Române nu are specialişti care să se ocupe de programele informatice. Lucru susţinut de un fost consilier în Loteria Română. „Jocurile erau operate exclusiv de către greci. Angajaţii Loteriei nici măcar nu aveau acces la etajul unde se desfăşura activitatea de la 6/49, de operare servere şi tot ce ţine de partea informatică. Deci, e exclus ca Loteria să aibă specialişti. Probabil, domnul Vâlcov a fost dezinformat, cum au fost şi alţi miniştri de Finanţe dezinformaţi”, a spus Sorin Constantinescu, fost consilier al preşedintelui Loteriei.