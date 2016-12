Premieră la Institutul de Boli Cardiovasculare

Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare „Prof. dr. C. C. Iliescu” a înregistrat o nouă premieră medicală. Este vorba de aplicarea procedurii de asistare cardio-pulmonară percutană postoperatorie de tip ECMO - oxigenare extracorporală arterio-venoasă cu membrană, pentru şoc cardiogen, după o operaţie pe cord deschis. Echipa care a aplicat procedeul este una complexă şi a fost condusă de conf. dr. Şerban Bubenek. Din echipă au mai făcut parte dr. L. Dorobanţu, dr. Mihaela Crăciun, perfuzionist V. Pavel, dr. Oana Ghenu, dr. O. Ştiru, dr. Simona Marin, perfuzionist M. Oancea. „Este o metodă de tratament pentru cazuri foarte grave cu insuficienţă respiratorie şi cardiacă sau cu ambele afecţiuni. Inima, plămânul sau ambele sunt puse în repaus utilizând această procedură şi pacientul poate sta la Terapie Intensivă 10 - 12 zile. S-a utilizat şi în cazul gripei severe AH1N1”, a declarat conf. dr. Bubenek. El a adăugat că procedura de suplinire mecanică a cordului şi plămânilor prin tehnica ECMO a decurs cu succes, pacienta fiind asistată corespunzător pentru mai mult de 65 ore în secţia ATI 2 a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare. După cele 65 de ore, aceaşi echipă a constatat recuperarea funcţiei cardiace şi a efectuat sevrarea de ECMO în sala de operaţie, iar pacientei i-a fost salvată viaţa, a subliniat medicul. În prezent, femeia se află în stare critică în secţia ATI 2 a Institutului de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare. Conf. dr. Bubenek a subliniat că mortalitatea în cazul acestui procedeu este cuprinsă între 50 – 60%. „Costul nu este foarte ridicat, este de aproximativ 3.500 de euro, faţă de o inimă artificială care este de peste 100.000 de euro”, a explicat conferenţiarul. Până în prezent, în lume au fost descrise sub 1.600 cazuri de ECMO post chirurgie cardiacă.