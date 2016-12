Premieră: Ministrul Sănătății, acuzat de abuz în serviciu de către un spital

Dacă a crezut cineva că subfinanțarea sistemului sanitar, salariile mizerabile oferite profesioniștilor care activează în spitale, hemoragia acută de medici și asistente și lipsa crasă de cadre medicale nu mai lasă loc și altor scandaluri legate de domeniul sănătății, așteptările i-au fost înșelate miercuri. Încă de dimineață, ministrul de resort, Vlad Voiculescu, a anunţat că Ministerul Sănătăţii va sesiza Agenţia Naţională de Integritate (ANI) privind posibile stări de conflict de interese şi nereguli la Agenţia Naţională de Transplant (ANT), toate centrele de prelevare de organe urmând a fi verificate. "În octombrie am trimis Corpul de Control la Agenţia Naţională de Transplant (ANT), a trezit reacţii negative. Corpul de Control a verificat prin sondaj patru centre de prelevare şi în toate aceste patru cazuri au fost găsite nereguli majore. Centrele verificate sunt din Brăila, Alba Iulia, Ploieşti şi Reşiţa. Agenţia Naţională de Transplant a acreditat aceste centre chiar dacă nu îndeplineau criteriile, nu aveau aparatura necesară detectării morţii cerebrale. Vor fi verificate toate centrele acreditate. La Agenţia Naţională de Transplant nu există proceduri de prelevare. Nu există un registru al organelor prelevate, deşi era o obligaţie a ANT, a fost încălcată Legea 90. În lipsa registrelor, fiecare spital îşi întocmeşte propriile liste. Am găsit la ANT probleme privind un proiect european, doctorul Adrian Luscalov presta servicii pentru doctorul Luscalov Adrian, am înaintat o sesizare către Agenţia Naţională de Integritate privind existenţa unei posibile stări de conflict de interese", a declarat ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu. Acesta a adăugat că vor fi sesizate autorităţile competente pentru suspiciuni de fals şi uz de fals. "Există suspiciuni la cheltuirea banului public. Există un caz în care un şofer a semnat un raport. S-a încălcat Legea 95 de către doctorul Luscalov prin desemnarea doctorului Zota în funcţia de coordonator. Nu există această funcţie. Între 2013-2016, Consiliul Ştiinţific nu s-a întrunit decât de patru ori, deşi era obligatoriu să o facă lunar, iar o parte dintre membri sunt decedaţi. Vom sesiza autorităţile competente pentru suspiciuni de fals şi uz de fals. Autoritatea Naţională de Transplant va face o reevaluare a tuturor centrelor de recoltare a organelor", a mai precizat ministrul Sănătăţii.

REACȚII DURE DIN SISTEM

Acuzele grave ale ministrului au primit imediat răspunsuri pe măsură de la factori de decizie din domeniile vizate de afirmațiile lui Voiculescu. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Transplant, Radu Deac, a răspuns asaltului ministerial cu declarații conform cărora ANT îşi organizează transplantul astfel încât "să poată prinde avionul". "Trebuie un avion cu reacţie cu care să zburăm rapid la donator. România are nevoie de cel puţin două centre de transplant pulmonar. Nici Ministerul Sănătăţii, nici Agenţia Naţională de Transplant nu au ştiut de intenţiile unor centre de a performa. Este de discutat în materie de ilegalitatea acreditării", a spus Deac.

MINISTERUL NU PLĂTEȘTE…

Mult mai virulent a fost răspunsul dat ministrului de către managerul Spitalului Sfânta Maria, Narcis Copcă, care susține că, prin acuzațiile grave privind neregulile din mai multe centre de prelevare organe şi la ANT, Voiculescu aruncă o "perdea de fum" pentru a acoperi decesul unui om aflat pe listele de aşteptare la Spitalul Sfânta Maria. Reacția vine după ce ministrul și-a exprimat îndoiala privind judiciozitatea acordării acreditării pentru transplant în cazul acestui spital. "Am pus pe listă pacienţi români conform acreditării Guvernului tehnocrat, acreditare necontrazisă de niciun document niciodată, valabilă la ora la care vorbim, valabilă şi acum o săptămână. Dânsul cu bună ştiinţă, nu a plătit pacienţilor care aveau nevoie de transplant pulmonar transplantul într-o clinică acreditată. Neplătind transplantul, aceştia nu s-au operat. Neoperându-se, au murit, şansa lor de viaţă a fost 0. În rest avem tot ceea ce trebuie ca să funcţionăm să facem mâine un transplant. Singurul lucru care lipseşte este plata lui de către programul de sănătate. Dânsul nu dă ca ministru avize, nu retrage avize, poate să aibă credinţe, păreri, idei, dar dânsul era obligat să plătească dreptul asiguraţilor. (...) Ministerul refuză să plătească dreptul asiguraţilor români. Domnul ministru a scos plata, el personal", a declarat managerul Spitalului Sfânta Maria.

MINISTRUL, DAT PE MÂNA INSTITUȚIILOR JUDICIARE

Conducerea Spitalului Sf. Maria nu s-a rezumat doar la a răspunde public acuzelor ministrului, ci a trecut la fapte. Managerul Spitalului "Sf. Maria", Narcis Copcă, a confirmat că miercuri a fost depusă o plângere penală împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, pentru "abuz în serviciu". În plângerea penală se solicită organelor de cercetare "investigarea și sancționarea activităților cu caracter posibil infracțional" desfășurate de către Ministerul Sănătății prin reprezentantul său Vlad Voiculescu". Potrivit actului, printre consecințe se numără "imposibilitatea" unității medicale de "a-și desfășura obiectul de activitate pentru care a primit acreditare și fonduri", "imposibilitatea" de a oferi servicii de transplant pulmonar "pacienților în nevoie aflați pe listele de așteptare", dar și "lipsa avizului consultativ la trimiterea pacienților în străinătate pentru a fi operați în Viena în condițiile în care Spitalul "Sf. Maria" a primit acreditarea necesară pentru transplant". "Mi-a trimis și Inspecția Sanitară de Stat să verifice să ne dea afară. Vă anunț că Inspecția Sanitară trimisă de domnul ministru a stat două zile, că a găsit totul perfect", afirma Copcă.