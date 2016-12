Premieră mondială la Frankfurt

Porsche a anunţat dezvăluirea, în premieră mondială la Salonul Auto de la Frankfurt, a noului bolid 911 Carrera, în anul în care modelul împlineşte 48 de ani de carieră. Automobilul revine înnoit, cu o siluetă alungită şi joasă, contururi încărcate de tensiune şi detalii concepute cu cea mai mare precizie. Ampatamentul a fost mărit cu 100 de milimetri iar jantele de 20 de inci îi conferă maşinii un aspect atletic. Totodată, au fost menţinute dimensiunile compacte, specifice maşinilor sport, în timp ce caroseria mai uşoară cu 45 de kilograme este realizată dintr-o combinaţie de aluminiu şi oţel. La interior se regăsesc elemente Porsche clasice: cele cinci instrumente rotunde de bord, dintre care unul este un display multifuncţional de înaltă rezoluţie, turometrul dispus central şi contactul aflat în stânga volanului.

Toate versiunile din noua generaţie 911 Carrera au un consum de sub zece litri de combustibil pentru 100 de kilometri, în timp ce consumul şi emisiile au fost reduse cu până la 16% faţă de modelul precedent. De exemplu, 911 Carrera cu noul motor Boxer de 3,4 litri, cu 350 CP şi cu transmisia opţională Porsche-Doppelkupplungsgetriebe (DPK) consumă, conform ciclului NEDC, doar 8,2 l/100 km, ceea ce însemnă cu 1,6 l/100 km mai puţin decât consuma predecesorul. Mai mult, cu emisii de CO2 de 194 grame pe kilometru, este prima maşină sport Porsche ce trece sub valoarea de 200 de grame de CO2 pe kilometru. Carrera S cu PDK accelerează de la 0 la 100 de kilometri pe oră în 4,3 secunde, iar cu pachetul opţional Sport Chrono, la acţionarea butonului Sport Plus, pentru acest sprint sunt necesare doar 4,1 secunde.

Premiera mondială a noului Porsche 911 Carrera are loc la Salonul Auto 2011 de la Frankfurt, lansarea pe piaţă a noilor modele urmând să înceapă din data de 3 decembrie 2011. În România, generaţia actuală Porsche 911 Carrera costă 97.560 euro, iar 911 Carrera S ajunge la 112.847 euro, preţuri ce includ TVA şi dotările conform standardului naţional. Vânzările totale de autovehicule noi pe piaţa românească au scăzut însă cu 10,5% în primele şapte luni din 2011 comparativ cu perioada similară a anului 2010.