Premieră mondială la Londra a celui de-al 22-lea film al seriei Bond

În prezenţa actorilor principali, dar şi a prinţilor Harry şi William ai Marii Britanii, “Quantum of Solace: Partea lui de consolare” a avut premiera mondială, miercuri seară, la Londra. Daniel Craig, interpretul celebrului agent 007, a venit la premieră purtînd un bandaj pe braţul drept, fiind incomplet refăcut după o intervenţie chirurgicală la umăr, după un accident suferit în timpul filmărilor. Prezenţa moştenitorilor tronului britanic la lansarea oficială din Leicester Square, în centrul Londrei, a fost motivată atît de popularitatea seriei Bond, dar mai ales de faptul că o bună parte din încasări vor fi donate către organizaţiile de caritate Help for Heroes şi The Royal British Legion.

Pe covorul roşu, sub privirile a sute de fani, au mai păşit actriţa Dame Judi Dench, interpreta personajului “M.”, Olga Kurilenko, noua parteneră a lui James Bond, Gemma Arterton, noua fată Bond, Mathieu Amalric, interpretul personajului negativ, dar şi top modelul australian Elle Macpherson. Spre deosebire de colegele sale mai tinere, Dame Judi Dench a reuşit o apariţie spectaculoasă graţie unui tatuaj ingenios pe spate. Deşi este cu jumătate de secol mai în vîrstă decît ultima dintre fetele Bond, Dame Judi Dench nu şi-a arătat cei 73 de ani. Cu o rochie neagră, cu un decolteu generos, venerabila actriţă britanică şi-a uimit admiratorii cu un tatuaj improvizat din pietre semipreţioase care au refăcut celebra siglă 007.

În “Quantum of Solace” turnat şi în Panama, Italia, Austria şi în studiourile londoneze Pinewood, James Bond este urmărit de un grup de traficanţi de droguri periculoşi, care doresc să îl elimine. Celebrul agent cutreieră America şi America de Sud pentru a afla de ce femeia pe care a iubit-o l-a trădat înainte să moară. Se luptă ca teroristul Dominic Greene să nu instaleze la putere în Bolivia un fost general asasin, în schimbul unor terenuri bogate în resurse naturale. Prins într-un joc complicat de trădări şi de diplomaţie, agentul secret reuşeşte să scape de toţi cei care îl urmăresc, iar serviciile de contraspionaj britanice şi americane încep să teamă că s-a implicat mult prea personal în această misiune. Este pentru a doua oară cînd Daniel Craig, în vîrstă de 40 de ani, interpretează rolul James Bond. Intervievat de presă, actorul britanic a subliniat că personajul său are o bună doză de umor. “Cred că este foarte amuzant. Cred că se pune în nişte situaţii foarte amuzante”, a subliniat actorul, care a fost solicitat foarte mult din punct de vedere fizic în timpul filmărilor. După lansarea filmului “Casino Royale”, în urmă cu doi ani, actorul a primit critici favorabile din partea specialiştilor şi a publicului larg. “Casino Royale” a obţinut încasări de 594 de milioane de dolari.