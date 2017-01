Premieră mondială „made in România“: scanerul de avioane!

România se poate lăuda că are primul scaner de avioane din lume. Este încă în stadiu experimental, fiind prezentat în cadrul Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2016, expoziţie organizată la ROMAERO. Primul scaner de aeronave din lume, Roboscan AERIA, este o tehnologie unică prin care, în doar câteva minute, se pot radiografia fuselajul şi aripile. Într-o perioadă în care problema securităţii aeronautice este una fierbinte la nivel mondial şi în care auzim, aproape săptămânal, de ameninţări cu bombă la bordul avioanelor ori pe aeroporturi, o echipă de români prezintă în Capitală, zilele acestea, primul scaner pentru aeronave. Roboscan AERIA este prezentat, în premieră mondială, la Black Sea Defense and Aerospace - BSDA 2016. Scanerul a fost adus la stadiul de sută la sută funcţional săptămâna trecută, când s-au făcut şi primele teste pe un avion cu pericol la bord.

“Face radiografii complete ale avioanelor, similare cu cele care se fac pentru bagaje la aeroport. Putem să facem o radiografie completă a avionului, inclusiv cu fuselajele şi cu aripile, în câteva minute, pentru a detecta obiecte ascunse potenţial periculoase în aeronave, precum arme, bombe sau obiecte de contrabandă”, a declarat Adrian Bârzgan, director în cadrul companiei care a dezvoltat scanerul.

Scanerul este unul sută la sută românesc, fiind inventat şi produs de o companie românească. Potrivit reprezentanţilor acesteia, sunt deja clienţi interesaţi să folosească un astfel de control. “Suntem în discuţii foarte avansate cu mai multe companii aeriene, aeroporturi, companii de securitate, proprietari VIP de aeronave. Costurile sunt între 3 şi 9 milioane de dolari, în funcţie de dimensiune, dotări, tipul de avion inspectat”, a mai precizat Adrian Bârzgan. Roboscan AERIA este doar unul dintre produsele de apărare aeronautică, securitate naţională şi cibernetică prezentate la cea de a VI-a ediţie a BSDA.

Până vineri, la ROMAERO, în Capitală, sunt prezenţi 250 de expozanţi din 25 de ţări din America, Europa şi Asia, dar şi nou delegaţii militare din Bulgaria, Croaţia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Franţa, Georgia, Republica Moldova, Thailanda şi Turcia. Practic, aici sunt expuse cele mai noi tehnologii dezvoltate pentru industria de apărare şi securitate. Tot ca o premieră, la BSDA este prezentat şi un demonstrator al elicopterului de atac AH-1Z Viper. La expoziţie sunt prezenţi, cu tehnică, şi cei de la Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Protecţie şi Pază, dar şi forţe ale Ministerului Apărării Naţioane. Aceştia din urmă au avut miercuri zboruri demonstrative cu aeronave ca C-27 Spartan, MiG-21 Lancer, IAR-99 Şoim, precum şi elicoptere IAR-330 Puma SOCAT.

În cadrul standurilor a fost adus şi un sistem integrat mobil de supraveghere, al cărui proiectant este în discuţii cu Poliţia de Frontieră pentru a implementa astfel de sisteme la graniţele ţării. “Integrează toată gama de senzori de supraveghere într-un sistem unitar. Practic, avem un radar de câmp care detectează ţintele pe o rază de 7-8 kilometri, un bloc de senzori care conţine o cameră de termoviziune şi o cameră de zi, iar un alt bloc de senzori care conţine un telemetru cu laser - toate pe un singur aparat. Anul trecut am dat produsul să fie testat de Poliţia de Frontieră, iar în momentul de faţă ei doresc să organizeze o licitaţie pentru un asemenea sistem, îi interesează”, a susţinut Mihai Jârbu, director tehnic în cadrul companiei care vinde produsul.

Pentru publicul larg, intrarea este liberă şi se poate face vineri, între orele 12.00 - 15.00. Cei care vin să viziteze pot face însă donaţii pentru Asociaţia Camarazii, organizaţia de caritate a Armatei Române.