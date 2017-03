Premieră națională! Delfinoterapie la Constanța!

Copiii care suferă de afecțiuni ce pot fi vindecate sau atenuate doar cu anumite tipuri de terapie se vor putea bucura din toamnă. Asta pentru că Delfinariul din Constanța va da startul unui amplu program de delfinoterapie, o premieră în țara noastră. Acest proiect științific îi va ajuta extraordinar de mult pe copiii cu nevoi speciale, care nu vor mai fi nevoiți să plece în străinătate pentru acest tip de tratament.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii (CMSN) din Constanța continuă proiectele prin care încearcă să îmbunătățească viața comunității, elaborând programe din ce în ce mai grele și mai ambițioase. Unul dintre cele mai importante va fi pus în practică în toamna acestui an. Este vorba despre un program complex de terapie cu delfini, o premieră la nivel național. Intenții de a pune în practică un asemenea proiect științific există de mulți ani, demersuri în acest sens fiind făcute în vremea în care Consiliul Județean Constanța era condus de Nicușor Constantinescu. Dar lipsa unor condiții de bază pentru desfășurarea acestui tip de activitate (la momentul respectiv delfinii înotau într-un bazin de două ori mai mic decât cel din prezent, iar apa nu era filtrată corespunzător) a dus la amânarea acestui program. Odată cu inaugurarea noului Delfinariu și instalarea unui sistem de filtrare mult mai performant, demersurile pentru instituirea unui program de delfinoterapie pentru copiii cu nevoi speciale au fost reluate.

TERAPIE CU DELFINI, DIN TOAMNĂ

De curând, directorul general al CMSN, Adrian Bîlbă, a semnat un protocol științific prin care se va putea începe acest program. „Iarna aceasta ne-am sfătuit în consiliul științific și am cerut opinia și unui curator străin, împreună cu care am identificat problemele și activitățile noi pe care trebuie să le facem cu delfinii și am decis să începem acest proiect științific. Am chemat un specialist în acest gen de terapie, care a fost foarte mulțumit de condițiile pe care le avem și a fost de acord să ne ajute. Din septembrie putem începe terapiile propriu-zise. Până atunci, în vară ne vom ocupa de formarea delfinilor”, a declarat Bîlbă, într-un videoclip postat pe canalul de YouTube al CMSN (https://www.youtube.com/channel/UCIfKED4e_olsXNC-F5WRa_w).

BENEFIC ȘI PENTRU COPII, ȘI PENTRU DELFINI

Adrian Bîlbă a afirmat că programul de terapie asistată de delfini se va desfășura cu ajutorul mai multor specialiști din diverse domenii legate de lucrul cu animalele și copiii cu nevoi speciale. „La programul științific pe care îl vom pune în practică vor participa psihoterapeuți, neurologi și intructori de delfini. De altfel, dresorii noștri au început un program de formare în Austria în acest domeniu”, a spus șeful CMSN. Acesta a punctat faptul că programul nu este benefic doar pentru copiii cu nevoi speciale, care nu vor mai fi nevoiți să plece din țară pentru a putea avea parte de acest gen de terapie, ci și pentru delfini, care au o nevoie continuă de a participa la noi activități, de a-și îmbogăți mediul, cum se spune în comunitatea științifică. „Delfinii au nevoie de tot mai mult, de o îmbogățire a mediului. Am început, de ceva vreme, un program de lucru intens cu delfinii, iar îmbunătățirile se văd. Nu mai au ticuri, mișcări de plictiseală, elemente de agresivitate, pentru că își consumă energia fizică și mentală cu tot felul de activități noi pentru ei. Delfinoterapia ar însemna o îmbogățire stimulativă și mai mare pentru delfini”, a conchis Bîlbă.