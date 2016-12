Premieră neagră! Vârstnicii Constanței nu mai primesc pachete înainte de Paște

07:11:20 / 07 Aprilie 2015

Intrebati-va

daca nu vor fi interzise astfel de ,,pomeni'',romanii vor ajuge sa nu mai cunoasca rezultatul propriului efort.Vor fi cunoscuti ca,oameni cu mana intinsa,cersetori la colt de strada,protestatari in piete pentru cat mai multe gratuitati,injuraturi la cozile ,,ajutoarelor''.Intr-un cuvint,un popor fara demnitate asezat la marginea Marelui Cartier U.E. caruia i s-a dat in grija ...gurile Dunarii .Cat despre don Mazare,nu va bucurati ca este la beci,ci mai bine sa va intrebati in prostia voastra cum de a fost posibil sa fie ALES in fruntea urbei timp de 15 ani?Nu cumva domnu Mazare este germenul unui nou tip de politician in curs de afirmare?Politicalsexual.Nu trebuie decat sa se umble la legislatie si cu un alt machiaj poate fi ,,armonizata''conform interesului lor.Atunci poporul roman va fi in extaz.Iata pe harta ,la marginea UE aparut o noua speranta a politicii Europene;Politicalsexualul,aparatorul Europei si nicidecum ....mana-ntinsa dupa ,,ajutoare''.