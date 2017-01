PREMIERĂ! Orașe din România, în Top 10 destinații europene ce merită vizitate!

Sibiu și Oradea se clasează, în premieră, în Top 10 cele mai convenabile destinații europene ce merită vizitate în 2017, conform clasamentului Best Value Index, remis Agerpres. Sibiu, ocupanta locului 6 în clasamentul de anul trecut, se situează în acest an pe locul 10, cu un indice de 96,88% și cu un preț mediu de cazare de 220 lei pe noapte pentru o cameră dublă. Oradea, ce ocupă poziția a 7-a, este surpriza acestui clasament, realizat de site-ul trivago.ro, scrie Agerpres. Cu un indice de 97,07%, Oradea se află în premieră în acest clasament, prețul mediu de cazare fiind de 193 lei pentru o noapte. Pentru a doua oară în ultimii 3 ani, ocupantul locului întâi este orașul Mostar din Bosnia și Herțegovina, care a obținut în acest an un indice de 97,58%. La o diferență foarte mică, cu un indice de 97,53%, se situează pe al doilea loc orașul Novi Sad din Serbia. Obținând același indice, Veliko Târnovo din Bulgaria s-a situat pe al locul al treilea. Prețurile medii pentru o noapte de cazare în aceste orașe variază între 193 lei pentru prima clasată și 184 lei, respectiv 162 lei pentru ocupantele locurilor doi și trei. Următoarele locuri sunt ocupate de Suzdal (Rusia), Levov (Ucraina), Eger (Ungaria). Brașovul se află în acest clasament pe locul 15, cu 96,39%, înainte de Trapani (Italia), Goreme (Turcia) și Kazan (Rusia). Ca în fiecare an, indicele celor mai convenabile 100 de destinații la nivel european combină prețul mediu de cazare pe noapte pentru o cameră dublă cu opiniile utilizatorilor Trivago, rezultând o listă de destinații în care hotelurile sunt accesibile și serviciile oferite sunt de calitate.