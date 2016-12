Premieră pentru elevii care fac parte din trupa „Medieville“

Elevii constănțeni nu se preocupă doar de învățat și de teme, ci se implică și în numeroase activități extrașcolare. De exemplu, trupa de teatru ”Medieville” a Școlii Gimnaziale nr. 29 ”Mihai Viteazul” din Constanța a avut, la sfârșitul săptămânii trecute, premiera spectacolului ”Aladin și lampa fermecată”, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret ”Căluțul de mare”. Coordonată de prof. Camelia Cantaragiu în colaborare cu actriţa Teatrului de Copii şi Tineret, Dana Manolache, trupa „Medieville” a reuşit o reprezentaţie de excepţie a clasicului basm oriental care face parte din antologia „O mie şi una de nopţi”. La fel ca şi în anii şcolari precedenţi, trupa „Medieville” şi-a propus să participe cu acest nou spectacol la mai multe festivaluri şi concursuri de profil din ţară şi străinătate. Cei nouă elevi care au jucat în piesa ”Aladin și lampa fermecată” sunt: Andrei Calu (clasa a VII-a C) - rolul lui Aladin, Andreea Butcaru (clasa a VII-a C) - Jasmine, Felix Lazarov (clasa a VII-a C) - Vrăjitorul, Maria Partenie (clasa a VII-a C) - mama lui Aladin, Alexandra Nădejde (clasa a VI-a C) - Duhul lămpii, Andreea Ciolache (clasa a VII-a C) - sfetnicul şi oracolul, Theodora Fuduli (clasa a VII-a C) - fiul sfetnicului, Alina Coteanu (clasa a VI-a B) şi Delia Chirilescu (clasa a VII-a C) - prinţesele.