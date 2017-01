Premiera spectacolului de operetă „Lysistrata”, încununată de succes

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” a găzduit, miercuri seară, premiera spectacolului „Lysistrata” de Gherase Dendrino, operetă care revine pe scena constănţeană după aprox. 23 de ani. Premiera „Lysistrata” se înscrie în lista spectacolelor de succes care s-au derulat în cadrul Festivalului Internaţional al Muzicii şi Dansului de la Constanţa, ajuns la cea de-a XXXIV-a ediţie.

Spectacolul, susţinut în limba română, a reunit o serie de artişti de primă clasă, iar printre cei care au evoluat pe scena instituţiei teatrale s-au numărat cîţiva solişti ai Teatrului Naţional de Operetă din Bucureşti, invitaţi să joace cele două roluri principale: Stela Sârbu - Lysistrata şi Doru Iftene - Lycon. De asemenea, din distribuţia spectacolului au făcut parte şi alţi solişti de valoare ai Teatrului „Oleg Danovski”: Daniela Vlădescu - Lampito, Mădălina Diaconescu - Myrhina, Daiana Gavrilescu - Glychera, Garofiţa Hudema - Afrodita, Elena Rotari - Pallas Athena, Lucia Mihalache - Junona, Silvia Dumitrescu - Prima Preoteasă, Paul Lăzărescu (Bucureşti) - Stilbonide, Valentino Tiron (Bucureşti) - Taraxion, Anton Zidaru (Bucureşti) - Cleon, Ciprian Done - Theodoro şi Jupiter, Constantin Acsinte - Polemos, Gabriela Dobre - Mafios, Cornel Agop - un soldat Teban, Iulian Bratu - Euros şi Laurenţiu Severin - Dollaris.

„Lysistrata” este un spectacol de operetă adaptat la o versiune modernă, creat şi regizat de Ştefan Neagrău, iar scenografia este realizată de Eugenia Tărăşescu Jianu. De asemenea conducerea muzicală îi aparţine maestrului Radu Ciorei.

Această operetă, care are la bază o poveste plină de umor, a atras spectatori din toate categoriile de vîrstă, numărul celor care au dorit să asiste la premieră fiind destul de mare. Publicul a primit spectacolul cu hohote de rîs şi aplauze, semn că evoluţia artiştilor a fost una de succes. „Pentru noi a fost un spectacol relaxant, am lucrat cu mare plăcere. Lysistrata are o adaptare mai specială, imbinată cu modern şi clasic. Ne era teamă de reacţia publicului pentru această schimbare, dar se pare că acest gen de interpretare a prins şi la publicul constănţean. Am rupt puţin linia aceea foarte clasică. Este un spectacol pe care l-au acceptat şi copiii, care pot fi publicul de mîine, cred că am reuşit să îi atragem şi pe cei mai tineri alături de noi”, a spus soprana Daniela Vlădescu, directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”.

Acţiunea spectacolului „Lysistrata” se desfăşoară în Atena, la apus, la poalele Acropolei. Lysistrata le-a chemat pe toate femeile din Grecia, măcinată de bătălii, care ajung la întîlnire pentru a afla despre ce este vorba. Ea le cere sprijinul pentru a termina războiul: femeile trebuie să facă un jurămînt care le obligă la abstinenţă sexuală pînă cînd soţii lor, neputînd să-şi satisfacă pornirile sexuale, vor îmbrăţişa pacea. Toate au jurat şi se îndreaptă spre stînca sfîntă de la Acropole, unde femeile mai în vîrstă au luat, deja, poziţie. Sexul slab se revoltă!

Festivalul Internaţional al Muzicii şi Dansului de la Constanţa continuă astăzi, începînd cu ora 16.00, la Muzeul de Artă, cu un concert de arii celebre, susţinut de studenţii claselor de canto din cadrul Facultăţii de Arte a Universităţii „Ovidius”. Concertul a fost realizat sub coordonarea prof. univ. dr. Florenţa Nicoleta Marinescu şi a asist. univ. drd. Radu Făgărăşean. Acompaniamentul la pian va fi asigurat de lect. univ. drd. Nejla Ionescu.