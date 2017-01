Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" din Constanţa a oferit publicului, pe tot parcursul acestui an, o gamă variată de spectacole, de la operă, operetă şi concerte simfonice pînă la balet clasic şi contemporan. Respectînd tradiţia, şi în acest an, conducerea teatrului, cu sprijinul Consiliului Judeţean Constanţa, a organizat o nouă ediţie a Festivalului de Operă, Balet şi Simfonic, la care au participat solişti de marcă, atît de pe plan local, cît şi naţional, cum ar fi sopranele Felicia Filip, Irina Iordăchescu, tenorii Ionuţ Pascu, Alfredo Pascu, Cosmin Marcovici şi Camil Mara. Mai mult, Compania de Balet a Teatrului Naţional "Oleg Danovski", a prezentat spectacolul "Max şi Moritz", balet-comedie creat special pentru turneul tradiţional din Germania. Mai mult, conducerea Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" şi-a propus ca, şi în anul 2007, să atragă în sala de spectacole un public cît mai numeros, din rîndul căruia să facă parte şi tinerii. De altfel, în această perioadă, orchestra teatrului constănţean, condusă de maestrul Răsvan Cernat, se află întrun turneu internaţional în Spania. Timp de 11 zile, instrumentiştii constănţeni vor delecta publicul spaniol cu lucrări cunoscute, cu un repertoriu internaţional, care va cuprinde, însă, şi lucrări scrise de compozitori români.

În ceea ce priveşte proiectele următoare ale celor trei companii ale instituţiei teatrale constănţene, Balet, Operă şi Filarmonică, acestea vor oferi spectatorilor o gamă diversificată de reprezentaţii, cu subiecte dintre cele mai cunoscute, dar şi cu solişti de renume, unii chiar de peste hotare. Seria spectacolelor din anul 2007 va fi deschisă, pe data de 14 ianuarie, cu un concert simfonic. Potrivit directorului Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski", Daniela Vlădescu, publicul va putea urmări şi două premiere, operele "Faust" şi "Norma". Operă în cinci acte, compusă de Charles Gounod, cu un libret în limba franceză, scris de Jules Barbier şi Michel Carre, "Faust" a avut premiera la data de 19 martie 1859, la Teatrul Liric din Paris. Cea de a doua premieră a Companiei de Operă, "Norma", este o operă în două acte, a cărei muzică este compusă de Vincenzo Bellini, avînd un libret scris de Felice Romani şi a avut premiera pe 26 decembrie 1831, la Scala din Milan. "Vrem, de asemenea, să reluăm spectacolele de succes ale Companiei de Operă, printre acestea numărîndu-se şi , operetă în trei acte, în limba germană, compusă de Franz Lehar", a explicat directorul general al teatrului, Daniela Vlădescu.

Compania de Balet pregăteşte, de asemenea, o premieră, montarea baletului "Visul unei nopţi de vară". După o colaborare fructoasă la punerea în scenă a operei "Don Giovanni", regizoarea Beatrice Rancea, fostă balerină, în prezent director al Teatrului Naţional Constanţa, va semna regia acestui spectacol, coregrafia urmînd să fie realizată de Călin Hanţiu. Imediat după ce se vor întoarce din turneul internaţional, desfăşurat, pînă la începutul lunii ianuarie, în Germania, balerinii constănţeni vor începe repetiţiile pentru acest spectacol. Bineînţeles, vor fi prezentate şi spectacolele de succes ale companiei, cel mai recent fiind baletul-comedie "Max şi Moritz".

Dat fiind faptul că, în 2007, Teatrul Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" împlineşte 50 de ani de existenţă, în cadrul noii ediţii a Festivalului de Operă, Balet şi Simfonic vor fi organizate spectacole festive, dedicate evenimentului aniversar. În acelaşi timp, va fi continuată şi colaborarea cu artiştii japonezi, solişti sau dirijori, care, în cadrul Festivalului de Operă, Balet şi Simfonic, vor prezenta un spectacol tradiţional japonez. "Am dori să avem şi o stagiune de vară, pentru că, în acest mod, putem să atragem cît mai mulţi spectatori străini. În acest fel putem să promovăm artiştii noştri şi peste hotare", a precizat Daniela Vlădescu.

Compania de Filarmonică a Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski" va continua concertele simfonice săptămînale, la care vor lua parte solişti din plan naţional, dar şi de peste hotare. "Dat fiind faptul că este primul an în care m-am aflat la conducerea teatrului, instituţia a fost renovată şi a trecut şi printr-o serie de schimbări, consider că am avut un an bun. Spectacolele au avut succes şi cred că publicul a fost foarte mulţumit de ceea ce noi i-am oferit", a concluzionat directorul Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski", Daniela Vlădescu.