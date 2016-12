Premierea fripturismului

Iniţial, mă gândisem să intitulez acest editorial „Lista recunoştinţei”, dar suna prea blând şi prea banal. Titlul de faţă l-am împrumutat de la Mugur Ciuvică, pentru că este ironic şi foarte sugestiv.

Toată săptămâna, pe lângă diferite alte subiecte pe care le-am abordat şi eu în ultimele editoriale, s-a vorbit fără încetare despre proiectul de buget pe 2010 şi disputele asupra acestui document, cu ocazia trecerii sale prin fiecare comisie parlamentară. M-am mai pronunţat recent cu privire la această temă, însă simt nevoia să revin, ba chiar bănuiesc că o voi face şi luni, când încep dezbaterile celor două Camere reunite.

Nu insist asupra cifrelor, deoarece nu le ţin minte exact, dar am văzut toţi la televizor statistici amănunţite şi elocvente, defalcate pe ministere. În momentul de faţă, actualul buget arată exact ca o premiere a fripturismului, indiferent dacă este vorba de instituţiile publice ori de persoane cu funcţii în stat sau care aspiră la aşa ceva! Documentul din acest an, despre care se afirmă că este cel mai prost din ultimele două decenii, decontează, cum am mai spus-o, toate datoriile contractate de Traian Băsescu şi PD-L în campania prezidenţială. Lista recunoştinţei începe, desigur, cu Curtea Constituţională şi continuă cu Departamentul Naţional Anticorupţie. Cel mai copios beneficiar al decontării este grupul serviciilor speciale, pe care nu le mai enumăr. Urmează clientela politică fidelă, în frunte cu miniştrii Elena Udrea, Adriean Videanu, Vasile Blaga, Cătălin Predoiu şi Radu Berceanu, deşi pomelnicul nu se încheie aici.

Avem şi trei cazuri nominale, fiecare cu specificul său, deşi mă voi rezuma doar la enumerarea lor, fiindcă explicaţiile le cunoaşteţi deja. Este vorba despre Gabriel Oprea de la Apărare, Teodor Baconski, fost ambasador la Paris, locul unde s-a făcut cea mai mare fraudă electorală, ridicat la rangul de ministru de Externe şi candidatul precoce Honorius Prigoană. Ultimele două personaje au doar o legătură tangenţială cu bugetul, dar rămân pe lista premianţilor fripturişti…

Să-nfloriţi!