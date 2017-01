Premierii lui Băsescu, consemnaţi în ţară

Guvernul a aprobat, marţi, o ordonanţă de urgenţă prin care modifică OUG 26/2012, act normativ prin care Guvernul Ponta a decis în luna iunie să reducă cheltuielile publice, inclusiv cele cu deplasările în străinătate ale demnitarilor. „Sunt lucruri de ajustare internă în cadrul guvernului. Nu se dă liber niciunei cheltuieli de protocol în plus. Eu am dezavantajul că am devenit prim ministru după Emil Boc, care nu a mers în viaţa lui în nicio deplasare externă. Fiind zero lei cheltuiţi pentru domnul Boc aveam o problemă, pentru că trebuiau incluse şi costurile deplasării mele la Bruxelles”, a declarat premierul Victor Ponta. La drept vorbind, Emil Boc nu avea nevoie de bani pentru deplasări dacă ne gândim că în ultimii ani România a fost reprezentată la Bruxelles doar de Traian Băsescu. În acest fel se confirmă încă odată, dacă mai era nevoie, că Emil Boc nu era decât paravanul lui Băsescu, el fiind prim ministru doar cu numele, pentru că deciziile importante le lua doar Băsescu. Singurii bani pe care îi avea Boc la îndemână erau cei din fondul de rezervă care erau direcţionaţi doar către primarii PDL, bineînţeles numai după ce Băsescu sau Udrea dădeau undă verde.