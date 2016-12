Premierul Australiei, autor de cărţi pentru copii

Premierul australian, Kevin Rudd, va publica, în curând, o carte pentru copii, despre două animale de companie ce trăiesc la una dintre reşedinţele sale oficiale. Cartea ”Jasper and Abby and the Great Australia Day Kerfuffle” urmăreşte aventurile lui Jasper, un motan negru şi ale lui Abby, un golden retriever şi va fi publicată la sfârşitul lunii. Purtătoarea de cuvânt a premierului a declarat că ”Jasper şi Abby sunt membri ai familiei Rudd”. Cartea va fi publicată la editura Allen and Unwin, profitul urmând să fie donat Spitalului pentru Copii din Melbourne.

Kevin Rudd nu este la prima sa aventură literară, acesta mai semnând, în trecut, alături de actorul Rhys Muldoon, volumul ”Play School”. Australia Day, la care face referire titlul celui mai nou volum semnat de Kevin Rudd, este o sărbătoare naţională australiană celebrată pe 26 ianuarie. Pe această dată, în 1788, a acostat prima navă în Sydney, cu cei care aveau să facă din Australia, colonie britanică.