Premierul Boc promite majorarea pensiilor

În timp ce ministrul Muncii, Ioan Botiş, avertizează că, dacă numărul de angajaţi români nu va creşte, statul se va afla în imposibilitatea de a plăti pensiile, primul ministru Emil Boc susţine că, în 2012, pensiile vor fi majorate, cu rata inflaţiei, dar şi în raport cu salariul mediu brut pe economie. În aceste condiţii, singura concluzie logică care poate fi trasă este că, unul din cei doi (dacă nu cumva amândoi), vorbesc doar de dragul de dragul de a se auzi vorbind. „În 2012, legea ne arată că pentru pensionari va fi indexată pensia cu rata inflaţiei plus 50% din salariul mediu brut pe economie, media lui, aşa cum este calculată în Legea pensiilor actuală. Nu-i mult, dar ce este sigur este că acest lucru se va face şi nu va fi o promisiune deşartă care să nu aibă acoperire”, a afirmat primul-ministru. În ciuda asigurărilor ministeriale, faptul că, în ultimii ani, România nu a produs nimic, economia fiind crescută în mod artificial, prin împrumuturi FMI şi reduceri de cheltuieli bugetare, face ca declaraţiile şefului Guvernului să semene mai mult a promisiuni electorale decât a afirmaţii demne de luat în considerare. Premierul s-a referit şi la contribuţia de asigurări de sănătate impusă pensionarilor. El a declarat că „niciun pensionar cu pensia de sub 740 de lei nu are pensia afectată prin impunerea contribuţiei de asigurări de sănătate”. „Am spus că cei care au pensiile sub valoarea medie să nu fie afectaţi, pentru că ştiu că încă e greu. În acelaşi timp, sunt conştient că fondul de sănătate are nevoie de bani, pentru că avem nevoie de mai mulţi bani şi investiţii în sistemul sanitar, pentru că acolo e viaţa fiecăruia dintre noi”, a adăugat Boc.