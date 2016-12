Premierul britanic a plătit mii de euro pentru like-uri pe Facebook

Partidul Conservator din Marea Britanie a cheltuit mii de lire sterline pentru a-l face pe premierul David Cameron mai popular pe rețelele de socializare. Presa britanică scrie că ar fi vorba despre 7.500 de lire sterline (9.000 de euro). Numărul de fani ai paginii premierului britanic a crescut spectaculos într-o singură lună, de la 60.000 la 127.000. În prezent, David Cameron are peste 129.000 de fani. Acest lucru se datorează unei campanii a Partidului Conservator, care a cumpărat like-uri cu mii de lire sterline, relatează ”Mail on Sunday”. Facebook nu a furnizat informaţii despre campania partidului, dar experţi în marketing au declarat că o astfel de strategie ar costa aproximativ 7.500 de lire sterline (9.000 de euro). Vicepremierul britanic, Nick Clegg, are 82.000 de fani pe pagina de Facebook.