Premierul britanic nu poate declanșa Brexitul fără aprobarea Parlamentului

În vară, toată lumea a așteptat cu sufletul la gură referendumul prin care britanicii au ales să iasă din Uniunea Europeană și, în ciuda atentatelor care au îndoliat Europa în perioada ce a urmat, toată lumea a continuat să emită... supoziții după șocul inițial. Se pare însă că rezultatul referendumului i-a șocat și pe britanici, nu doar pe restul europenilor, motiv pentru care încă se întârzie procedura de ieșire definitivă a Regatului Unit din UE, motiv de pariuri, speculații și incertitudine financiară și existențială, de ce nu?! Încă un băț în... roata Brexitului a fost băgat joi de Înalta Curte de Justiție, care a anunțat că este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru ca ieșirea din UE să fie posibilă.

Joi, Înalta Curte de Justiție de la Londra a decis că Brexitul nu poate fi demarat fără aprobarea Parlamentului. Astfel, premierul Theresa May nu poate declanșa procedura de ieșire a Marii Britanii din Uniunea Europeană până nu are votul majorității Parlamentului de la Londra, informează BBC, preluat de B1tv. Theresa May afirmă că referendumul prin care a fost decisă ieşirea ţării din UE şi puterile ministeriale nu au nevoie de vot, însă criticii ei spun că acest lucru este neconstituţional. Totuși, premierul britanic merge mai departe și declară că va invoca Articolul 50 la sfârșitul lui martie 2017, ceea ce presupune începerea unei perioade de doi ani de negocieri pe tema părăsirii de către Marea Britanie a UE. Reclamanţii argumentează însă că ieşirea din UE va suprima drepturi, inclusiv libera circulație în interiorul UE, şi subliniază că acest lucru nu poate fi făcut fără aprobarea Parlamentului. Rezultatul la referendum a fost unul strâns, de 51,9% la 41,8% în favoarea Brexitului, semn că aceia care au votat ieșirea din UE fie nu au înțeles concret ce presupune acest proces, fie au taxat politica promovată de fostul premier David Cameron, ”artizanul” acestui referendum, care, pentru a mai câștiga un mandat în fruntea Guvernului de la Londra, a promis în campania electorală că va organiza un vot popular asupra menținerii Marii Britanii în UE.

În contextul valului de refugiați care a luat cu asalt Europa, începând de anul trecut, dar și al numărului mare de cetățeni din alte state UE aflați la muncă în Regatul Unit, numeroși britanici au votat ieșirea din UE, sperând la o protejare a drepturilor lor în țară, dar uitând de pierderea drepturilor lor în UE. Așadar, povestea unui Brexit de succes este deocamdată la partea... introductivă, amenințând să mai dureze o vreme până la... cuprins și încheiere.