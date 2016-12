Premierul britanic, prezentat din nou ca o persoană colerică

Jurnalistul Lance Price a scris o carte în care descrie cum premierul britanic ţipă la colaboratori, este coleric, dă cu hârtiile de pământ şi loveşte mobilierul cu picioarele.

Într-un articol intitulat “Domnia terorii la 10 Downing Street sub Brown”, “The Independent” scrie că “portretul suscită serioase temeri cu privire la caracterul şi raţiunea premierului, fragil psihic”. Cartea, ce va ieşi pe piaţă în curând, are un titlu voit ambiguu, cu două interepretări posibile: “Acolo unde se află puterea, premierul vs media” sau “Acolo unde puterea minte, premierul vs media”. Price, care a fost principalul adjunct al lui Alastair Campbell, şeful pe comunicaţii al lui Tony Blair, spune că a discutat cu numeroşi colaboratori ai lui Brown. “Modul în care este descrisă viaţa la 10 Downing Street de către Lance Price este total fantezist”, a spus însă o sursă din biroul premierului. Price a publicat, în 2005, o primă carte politică de succes, având ca temă viaţa din Downing Street sub Blair.

În ianuarie a apărut o carte a jurnalistului politic Andrew Rawnsley, în care se afirmă că premierul ar fi lovit un consilier, ar fi tras un secretar de pe scaun şi le-ar fi adresat injurii mai multor asistenţi, după ce preşedintele Barack Obama ar fi refuzat să îl întâlnească. “Gordon ţipă atunci când este contrazis şi nu este uşor de lucrat pentru el. Dar se înfurie la fel de mult pe el. Nu am auzit niciodată să fi lovit pe cineva”, a declarat un oficial din echipa premierului. “Oamenii lui Brown sunt foarte speriaţi de ce ar putea apărea în carte şi cum poate afecta acest lucru alegerile. Unele detalii din povestiri nu sunt corecte, dar altele seamănă cu adevărul”, a spus un altul.