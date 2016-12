Premierul britanic va iniţia negocierile de Brexit fără aprobarea Parlamentului

Premierul Marii Britanii, Theresa May, nu va solicita aprobarea Parlamentului înainte de a iniţia negocierile pentru a declanşa în mod oficial procedura de ieşire a ţării sale din Uniunea Europeană, relatează ”The Telegraph”. Oponenţii părăsirii Blocului comunitar de către Marea Britanie susţin că, întrucât rezultatul referendumului are doar valoare consultativă, acesta trebuie aprobat prin vot de Camera Comunelor, înainte de activarea Articolului 50 al Tratatului de la Lisabona. Potrivit unor surse, Theresa May a subliniat că... Brexit înseamnă Brexit şi că nu va oferi oponenţilor posibilitatea de a bloca ieşirea Marii Britanii din UE. ”Premierul a spus foarte clar că publicul britanic a votat şi că acum va continua cu procedurile de Brexit”, declarat, pentru ”The Telegraph”, o sursă de la reşedinţa premierului britanic, din Downing Street 10.

Theresa May a consultat avocaţi guvernamentali care i-au spus că are puterea executivă de a invoca Articolul 50 şi de a iniţia procedura de ieşire a Marii Britanii din UE fără aprobarea Parlamentului. Susţinătorii campaniei Remain sperau că se vor putea folosi de Parlament pentru a întârzia sau opri Brexitul.