Premierul bulgar se plânge că țara sa suferă de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei și cere ajutorul UE

Economia Bulgariei este sever afectată de sancțiunile europene împotriva Rusiei și, în consecință, are nevoie de ajutor din partea UE, a declarat ieri premierul Boiko Borisov, citat de de agenția Reuters. Unele state membre ale UE puternic dependente de gazele rusești, precum Bulgaria, Ungaria și Slovacia, au acceptat cu rezerve să se alăture sancțiunilor impuse Moscovei ca urmare a acțiunilor acesteia împotriva Ucrainei. 'Nu știu cât de mult este Rusia afectată de sancțiuni, dar Bulgaria este sever afectată', a spus Borisov în cadrul unei conferințe de presă la Bruxelles. El și-a exprimat totodată speranța că sancțiunile 'și-au jucat rolul și relațiile vor fi în curând normalizate'. Un procent de 2,7% din totalul exporturilor Bulgariei se îndreaptă către piața rusă. Potrivit datelor Eurostat, după ce Moscova a răspuns sancțiunilor cu un embargou asupra majorității produselor agricole și agroalimentare importante din țările ce aplică aceste sancțiuni, exporturile Bulgariei către Rusia au scăzut cu 22% în luna august a acestui an față de aceeași lună a anului trecut, în timp ce pe ansamblul UE scăderea este de 18%. 'Din cauza embargoului, nu putem exporta carne. Bulgaria se confruntă nu doar cu probleme politice, economice și financiare, dar și cu probleme globale, iar din acest motiv avem nevoie de un sprijin serios', a explicat Borisov, declarația sa amintind de criza bancară prin care trece Bulgaria din luna iunie, când una dintre cele mai mari bănci bulgare a intrat în încetare de plăți, criză ce i-a agravat dificultățile economice deja existente. Anul trecut, peste un sfert dintre cei 2,6 milioane de turiști care au vizitat Bulgaria au fost ruși, număr ce ar putea să scadă de acum înainte din cauza devalorizării rublei, provocată nu doar de sancțiuni, ci mai ales de prăbușirea prețului petrolului. Bulgaria a mai primit săptămâna aceasta o lovitură după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat abandonarea proiectului gazoductului South Stream, ce urma să treacă și prin Bulgaria, liderul de la Kremlin punând această decizie pe seama deciziei guvernului de la Sofia de a se conforma solicitării UE de a suspenda lucrările la conductă. Bulgaria spera că acest gazoduct îi va garanta aprovizionarea cu gaze, pentru că ar fi ocolit teritoriul nesigur al Ucrainei, și în plus realizarea proiectului ar fi antrenat crearea de locuri de muncă.