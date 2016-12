Premierul Bulgariei susţine că imigranţii ameninţă să distrugă echilibrul demografic al țării sale

Numărul imigranţilor care ajung în Bulgaria ameninţă să dezechilibreze "balanţa demografică" a ţării, a declarat premierul Boiko Borisov, ieri, cu ocazia summitului UE pe tema imigraţiei, relatează publicaţia electronică EUObserver. "Bulgaria are regiuni cu populaţie musulmană. Nu avem nimic împotriva musulmanilor. Dar atunci când vin tot mai mulţi musulmani din afară, ei pot schimba brusc demografia ţării", a declarat Borisov în faţa reporterilor, înaintea summitului extraordinar al UE. În Bulgaria, 80 la sută din cei 7,2 milioane de locuitori sunt vorbitori de limbă slavă şi creştin ortodocşi. Ţara are o minoritate turcă musulmană ce reprezintă 10 la sută din populaţie şi o comunitate de romi, parţial musulmani. Bulgaria are şi o minoritate de aşa-numiţi pomaks - etnici bulgari ai căror strămoşi au fost obligaţi de Imperiul Otoman să se convertească la islam în secolul al XVII-lea. Musulmanii bulgari sunt bine integraţi şi au reprezentare politică. Minoritatea turcă are un partid care joacă un rol proeminent în politica naţională. Totuşi, problemele economice au intensificat naţionalismul şi două partide naţionaliste care mizează pe retorica antiturcă şi antiromă au intrat în Parlament. Cel mai moderat dintre ele, Frontul Patriotic, face parte din coaliţia de guvernare a lui Borisov. Deşi Bulgaria, spre deosebire de vecinii săi din Balcanii de Vest, a evitat conflictele interetnice sângeroase în timpul tranziţiei sale postcomuniste, ea se confruntă cu ameninţarea predicatorilor islamici radicali care pătrund în comunităţile sale musulmane sunnite moderate. O serie de operaţiuni ale poliţiei şi procese au avut loc împotriva unor astfel de activităţi în ultimii ani. Ţara are o graniţă terestră de 259 de kilometri cu Turcia, unde se construieşte un gard pentru oprirea imigranţilor după începutul aşa-numitei Primăveri Arabe în 2011.