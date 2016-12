Premierul Cameron a plecat cu familia la Ibiza

Premierul britanic, David Cameron, a fost criticat dur pentru că a plecat într-o vacanţă la Ibiza împreună cu familia, în contextul în care Marea Britanie se confruntă cu cea mai importantă criză teroristă după atentatele cu bombă de la 7 iulie 2005, relatează ”The Daily Mail”. Potrivit publicaţiei, parlamentari britanici sunt indignaţi de faptul că premierul şi-a luat câteva zile de pauză pe insula spaniolă Ibiza, unde a plecat sâmbătă dimineaţă, împreună cu soţia, Samantha şi copiii, Nancy, Elwen şi Florence. Însă Downing Street numărul 10 a răspuns criticilor, duminică, subliniind că rămâne la conducere, în pofida faptului că se află în străinătate. Polemica are loc totodată în contextul în care un parlamentar conservator a avertizat că premierul ar mai putea avea doar un an la dispoziţie pentru a-şi salva postul. David Ruffley, parlamentar din Bury St Edmunds, a subliniat că este necesar ca premierul să obţină o victorie în alegerile europene de anul viitor, altfel UKIP va atrage conservatori. UKIP poartă discuţii în toate direcţiile cu politicieni conservatori dispuşi să i se alăture, aproimativ 20 de parlamentari eurosceptici dorind să candideze într-un tandem conservatori-UKUP în alegerile generale din 2015, a declarat, duminică, Nigel Farage, liderul formaţiunii naţionaliste şi eurosceptice. Potrivit ”Daily Mail”, aproximativ patru grupuri de parlamentari conservatori ar complota cu privire la viitorul lui Cameron.

Familia premierului a plecat în vacanţă la doar două zile după ce acesta a prezidat o reuniune de urgenţă a Cabinetului, COBRA, cu privire la asasinarea unui militar, Lee Rigby, la Woolwich, în sud-estul Londrei. Deputata laburistă Sarah Champion a declarat pentru ”The Sun” că ”plecarea sa în vacanţă arată că este extrem de rupt de la realitate”. Reacţii negative au apărut şi pe Twitter. Cuplul apare într-o imagine publicată de ziar bând cafea în apropierea unei plaje, la Ibiza, relaxat, premierul purtând o cămaşă de culoare închisă şi sandale, fără să fie deranjat de clienţi, inclusiv britanici. Potrivit unui sondaj publicat săptămâna trecută, 42,5% dintre cei chestionaţi au declarat că sunt de acord ca parlamentarii să fie chemaţi din vacanţă pentru discuţii pe tema crizei în domeniul securităţii. Însă potrivit unei anchete Mail On Sunday, britanicii aprobă felul în care Cameron a reacţionat la asasinatul de la Woolwich.

SUSPECŢI ELIBERAŢI Cei trei bărbaţi arestaţi în sudul Londrei, sâmbătă, în legătură cu uciderea soldatului Lee Rigby, au fost eliberaţi pe cauţiune, a anunţat Scotland Yard, citat de BBC News Online. Bărbaţii, cu vârste de 21, 24 şi, respectiv, 28 de ani, au fost arestaţi sub suspiciunea de conspiraţie în vederea comiterii unei crime, dar au fost eliberaţi pe cauţiune, la o secţie de poliţie din Londra. Doi bărbaţi, arestaţi sub suspiciunea că au comis crima, rămân în arest. Un bărbat de 22 de ani, arestat duminică în nordul Londrei, rămâne, de asemenea, în detenţie. Arestarea sa de către departamentul antiterorist al poliţiei în zona Highbury Grove, sub suspiciunea de conspiraţie în vederea comiterii unei crime, a fost a noua arestare în cadrul acestei anchete. Celelalte trei persoane - un bărbat de 29 de ani, o femeie de 31 de ani şi una de 29 de ani - au fost arestate joi, sub suspiciunea de conspiraţie în vederea comiterii unei crime. Cele două femei au fost eliberate fără a fi acuzate, vineri, iar bărbatul a fost eliberat pe cauţiune, sâmbătă.

ANCHETĂ ÎN EVOLUŢIE Ancheta asupra agresării tânărului militar rănit la nivelul gâtului cu o armă albă sâmbătă, la Paris, în timp ce se afla într-o misiune de patrulare în cartierul de afaceri La Défense \"avansează\" în privinţa identificării agresorului, potrivit unor surse apropiate investigaţiei. O înregistrare video îl arată pe presupusul agresor - care poartă o pălărie şi haine de culaore închisă - rugându-se, cu câteva minute înainte de agresiune, precizează aceleaşi surse. Poliţiştii au găsit în apropiere de locul unde a fost comisă agresiunea un sac din plastic în care se afla o sticlă, un cuţit şi resturi. Contactat luni dimineaţa de postul Canal+, ministrul de Interne Manuel Valls a declarat că anchetatorii din cadrul Brigăzii criminalistice dispun de \"piste serioase\". Victima, Cédric Cordiez, a fost externată luni dimineaţa de la spitalul militar în care a primit îngrijiri. Militarul rănit participa la o misiune de patrulare împreună cu doi camarazi şi a fost lovit pe la spate, la nivelul gâtului, cu o armă albă. Această agresiune a avut loc după trei zile de la asasinarea miercuri, la Londra, a unui militar britanic de către doi islamişti radicali. Nicio legătură nu a fost stabilită de către anchetatori, până în acest moment, între cele două agresiuni. Parchetul pentru luptă împotriva terorismului de la Paris a deschis o anchetă. \"Este necesar să menţinem toate ipotezele şi nu neglijăm niciuna\", a declarat sâmbătă preşedintele François Hollande.