Premierul Dacian Cioloş, huiduit la Iaşi

100 de sindicalişti din învăţământ şi salariaţi disponibilizaţi ai companiei Fortus, care protestau de la primele ore ale dimineţii de vineri în faţa Prefecturii Iași, l-au huiduit pe premierul Dacian Cioloş, aflat într-o vizită de lucru. „Dacă îmi cereţi să rezolv într-un an, cu bugetul pe un an, ce nu s-a rezolvat în 4 - 5 ani de zile, nu se poate. Diminuările din învăţământ au fost greşeli“, le-a spus premierul sindicaliştilor din învăţământ, făcând referire la diminuările salariale cauzate de Ordonanţa 20 pentru secretarii şi contabilii din învăţământ, ce au avut scăderi între 150 şi 1100 de lei din salariu. Cu alte cuvinte, șeful Guvernului a recunoscut faptul că în Ordonanța nr. 20/2016, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost o eroare, care a dus la diminuări de salarii. Amintim că atunci când a ajuns în Parlament, la începutul lunii noiembrie, Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 20/2016 a fost amendată de aleșii PSD și ALDE, care au aplicat anumite măriri salariale pentru personalul din Sănătate și Educație. Acest fapt a stârnit numeroase discuții și controverse între parlamentari. Atunci când s-a supus la vot actul normativ, liberalii au părăsit ședința de plen, ceea ce a răspândit incertitudine în jur, dat fiind faptul că, în lipsa lor, nu ar fi existat cvorumul necesar pentru votul final. Totodată, ministrul Muncii, Dragoș Pîslaru, a spus că proiectul aduce o problemă de echitate, cerându-le parlamentarilor, în același timp, să nu vândă iluzii, și chiar a spus că, în cazul în care proiectul va trece, va ataca legea la Curtea Constituțională a României, pe motiv că această creștere salarială a fost adoptată cu mai puțin de 180 de zile înainte de alegeri. „Avem lucruri care sunt ascunse în grile. De exemplu, la farmaciştii primari, salariile cresc cu 53% și nu la farmaciştii debutanţi tineri, care trebuie să fie încurajaţi să intre în sistem”, a declarat Pîslaru. Practic, afirmă Pîslaru, cele mai mari creșteri se vor aplica celor care au deja salarii mari, în timp ce debutanții care au, în general, salariul minim pe economie (aproximativ 750 de lei net) vor beneficia de creșteri de circa 5 - 15% (între 787 și 862 de lei net). Acest lucru a fost reclamat și de liberalii care nu s-au prezentat la ședință. Ei au mai acuzat și faptul că impactul bugetar este mult prea mare, dat fiind faptul că toate aceste creșteri vor afecta bugetul României cu aproape trei miliarde de lei. La rândul său, liderul PSD, deputatul Liviu Dragnea, a explicat că acest calcul nu este realist, pentru că aproximativ 40% din sumă (adică 1,2 miliarde de lei) se întoarce înapoi la bugetul statului, sub forma impozitelor și taxelor. Una peste alta, deputații au adoptat legea, însă președintele Klaus Iohannis a anunțat că nu va promulga documentul până când nu va face o analiză detaliată a impactului bugetar pe care îl va avea această creștere salarială.