Premierul David Cameron şi-a cerut scuze în faţa britanicilor

Premierul David Cameron regretă că l-a angajat pe fostul redactor-şef al ziarului ”The News of the World”, Andy Coulson, în funcţia de director de comunicare. Oficialul britanic s-a prezentat în faţa Parlamentului a doua zi după ce fostul jurnalist a fost găsit vinovat în procesul interceptărilor telefonice ilegale la care a apelat tabloidul. După opt zile de deliberări şi 138 de zile de audieri, magistraţii britanici au decis că Andy Coulson, fost redactor-şef al ziarului ”The News of The World” şi fost consilier al premierului David Cameron, este vinovat pentru cel puţin un cap de acuzare. ”Ei bine, îmi asum întreaga responsabilitate pentru angajarea lui Andy Coulson. L-am angajat pe baza argumentelor pe care el mi le-a dat în ceea ce priveşte aceste interceptări ilegale, argumente care s-au dovedit, în cele din urmă, false. Întotdeauna am spus că, dacă se va dovedi că sunt greşite, îmi voi prezenta sincer scuzele şi fac acest lucru azi. Îmi pare extrem de rău că l-am angajat, a fost o decizie greşită”, a declarat premierul.

MINTEA CARE CONTROLEAZĂ Britanicii îi reproşează lui David Cameron decizia de a aduce atât de aproape de conducerea ţării un personaj atât de controversat. ”Cred că avea suficiente indicii că Andy Coulson nu a plecat tocmai în termeni buni de la ”The News of the World”. Cred că David Cameron a făcut o mare greşeală când l-a adus în Downing Street. Este una să lucrezi cu el când eşti în opoziţie şi cu totul altceva să îl duci în inima Guvernului, când are o asemenea tinichea agăţată de coadă. Cred că acest lucru se reflectă în mod negativ asupra judecăţii lui David Cameron”, a comentat Joan Smith, preşedintele campaniei ”Hacked Off”, declanşată în urma dezvăluirii practicilor ilegale ale tabloidelor britanice. Andy Coulson a fost acuzat de procurori de interceptarea ilegală de mesaje, conspiraţie la comiterea unui abuz într-o funcţie publică, dar şi că ar fi plătit persoane cu funcţii publice pentru a obține informaţii. Magistraţii urmează să anunţe în zilele următoare şi pedeapsa pe care acesta o va avea de ispăşit. În acelaşi dosar, Rebekah Brooks, cea care a deţinut funcţia de redactor-şef înaintea lui Andy Coulson şi poreclită de presa britanică ”regina tabloidelor”, a fost achitată. La rândul său, Rupert Murdoch va fi chestionat, în calitate de suspect, de detectivii de la Scotland Yard ce investighează presupusa implicare a magnatului media în scandalul interceptărilor telefonice şi în activităţile infracţionale comise de ziarele deţinute de el în Marea Britanie. Şi fiul magnatului australian, James, fostul preşedinte al News International, editorul tabloidelor ”The News of the World” şi ”The Sun”, ar putea fi chestionat de Scotland Yard.

Potrivit legislaţiei din Anglia şi Ţara Galilor, procurorii care vor să pună sub acuzare o companie trebuie să dovedească mai întâi că unul dintre membrii conducerii acelei organizaţii, cunoscut şi sub denumirea ”mintea care controlează”, se face vinovat de acea faptă. Dacă firma este condamnată, atunci liderii ei, inclusiv Rupert Murdoch şi James Murdoch, ar putea fi puşi sub acuzare, dacă procurorii vor dovedi că infracţiunea a fost comisă cu consimţământul lor sau din cauza neglijenţei lor. Scandalul interceptărilor ilegale a izbucnit în urmă cu mai bine de trei ani şi a scos la iveală faptul că, ani de-a rândul, telefoanele şi adresele de e-mail ale membrilor familiei regale sau ale unor vedete precum Jude Law şi Hugh Grant au fost spionate de jurnalişti. În urma dezvăluirilor, cotidianul ”The News of The World” a fost închis.