Premierul desemnat 2 va fi trântit

După prezentarea listei de membri ai Cabinetului Negoiţă, liderii politici au reacţionat în privinţa numelor propuse de premierul desemnat. Unul dintre primii politicieni care şi-au prezentat punctul de vedere a fost preşedintele PSD, Mircea Geoană, care a declarat: „Avem un preşedinte care propune un Guvern Croitoru, după aceea un Guvern Negoiţă, cu aceleaşi şanse ca şi până acum de a nu avea nicio susţinere în Parlament”. La rândul său, purtătorul de cuvânt al PNL, Varujan Vosganian, a spus: „E acelaşi Guvern ca şi Guvernul Croitoru, cu alt premier desemnat. Şi spre deosebire de Guvernul celălalt care mai avea măcar o justificare palidă - că primul-ministru este un tehnocrat independent - acest Guvern nu are nicio justificare de a schimba Guvernul Boc”. El a menţionat că şi în cazul Guvernului Negoiţă rămân valabile argumentele contra exprimate de liberali la demiterea Guvernului Boc. Şi preşedintele executiv al UDMR, Kelemen Hunor, a adoptat o poziţie similară: „Echipa guvernamentală propusă de premierul desemnat, Liviu Negoiţă, nu are nicio şansă să treacă de plenul Parlamentului. Nu este vorba despre un guvern de uniune naţională, ci de un guvern politic, la fel ca Executivul propus de Lucian Croitoru”. El a adăugat că parlamentarii Uniunii vor rămâne consecvenţi şi vor vota împotriva acestui guvern. Purtătorul de cuvânt al campaniei prezidenţiale a PSD, Victor Ponta, a declarat că propunerile de miniştri avansate de premierul desemnat Liviu Negoiţă constituie guvernul Boc III, având în centru „baronii PD-L fără de care Traian Băsescu nu mai poate acţiona”. Deputatul PD-L , Valeriu Tabără, care a fost propus ministru al Agriculturii, a declarat că speră ca întreaga echipă de miniştri să aibă „receptivitate la colegii parlamentari”, deşi noua majoritate parlamentară a demonstrat şi în cazul Croitoru că are voinţa de a rămâne fermă pe poziţie.