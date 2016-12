Deunăzi, ca să fraternizeze cu preşedintele Băsescu, precizez, nu numai în cuget şi în simţiri, premierul şi-a aruncat cât colo jucăriile, renunţând şi el, la unison cu marele nostru conducător, la serviciile Poliţiei şi Jandarmeriei! A făcut praf girofarul. De asemenea, repetând o mai veche greşeală a unor mitingişti cu epoleţi, a dat cu căciula după câini, fluierând a pagubă. Aspectul cu pricina a evidenţiat lipsa de combativitate a hingherilor din zonă. Nu e vorba doar de primul nostru ministru, pentru că sunt şi alte persoane care sunt nevoite să se apere cu căciula de maidanezi! Răzvrătit ca şi preşedintele, premierul s-a manifestat ca un copil, dictând secretarei sale mai multe lozinci constructive. Jos girofarul şi bastonul de circulaţie! Nicio zi pe banda continuă! Proletari din toate ţările, uniţi-vă în trafic! Jos borcanele! Cu referire directă la fostele locaţii, gen borcan, destinate agenţilor de circulaţie. În trafic, să fim egali cu toţi oamenii muncii de la oraşe şi sate! Să acţionăm strâns uniţi în jurul stopului blocat pe roşu! Coloană oficială sau nu, niciun favor oferit aleşilor neamului! Ambuteiaje pentru tot poporul! Trafic alert, premier perfect! Aiurea. După un asemenea sacrificiu suprem, premierul se aştepta să fie luat în braţe şi pus pe un catarg, înălţime la care aspiră ori de câte ori este obligat de istorie să facă o poză în grup. Gestul său a fost catalogat ca fiind o mare eroare. Nu atât politică, după cum au zis unii, cât de orientare în spaţiu. Prezidentul i-a reproşat premierului că îl imită la sânge în toate cele ce sunt. Ca atare, nu avea de ce să se înghesuie după el în povestea cu poliţia rutieră şi de alte naţionalităţi. Cum alt exemplu revoluţionar de muncă şi viaţă nu are, domnul Boc s-a întristat complet, degajând o oarecare nesiguranţă. Poate din cauza impulsului dat de un picior în fund… Cert este că, a doua zi, înainte de răsăritul soarelui, a reluat colaborarea cu cele două instituţii menţionate mai sus… A făcut pace, fără restul noţiunii provocate de o rimă forţată. Cred că prezidentul l-a luat de urechi. În privinţa relaţiilor glaciale cu Poliţia şi Jandarmeria, doar el are dreptul să facă nazuri. Avem de-a face cu un exemplu singular. Bănuiesc că premierul a reacţionat dintr-un reflex spontan atunci când s-a îndârjit să renunţe la girofar. Ceva în genul “Să trăiţi” la minut. Preşedintele i-a explicat că dedicaţiile făcute de protestatari îl vizează doar pe el. E de la sine înţeles că domnia sa vrea să rămână de unul singur în acest conflict. De ce să împartă cu premierul popularitatea cucerită prin efectul generat de mersul pe jos? Deloc întâmplător, l-a ademenit pe Boc cu o limuzină de lux din coloana oficială. Preşedintele, care are tot interesul electoral să pozeze în amărăştean, face naveta la palat cu un “Logan”. Când era la un pas să atingă apogeul modestiei depline, vine Boc şi se aşază pe acelaşi loc, refuzând serviciile Poliţiei! Alo, domnule premier, dacă tot te-ai împăcat cu “meliţia”, dumneata nu ai auzit de drepturile de autor?