Premierul Grindeanu nu demisionează în urma protestelor

17:00:09 / 01 Februarie 2017

anlarea masurilor de anulare celor 100 de taxe si impozite

Domnilor ,din cei care stati mai bine cu politica si mersul pe jos la protest,am o mare rugaminte sa- ne spuneti si noua astia care stam si ne uitam ca vulpea la corbul cu cascavalul in gura,Este posibil ca toate masurille luate de actualul guvern privind,anularea unor taxe,gratuitate pentru studenti,marirea salariilor in invatamant,pensiile degrevate de unele impozite si contributii,marirea cuantumului la amenzi in functie de marirea salariului minim pe economie,marirea alocatiei pentru mamele cu copii mici etc,sa fie anulate daca guvernul asta va fi demisiona?Daca vor fi anulate,ne este bine!De infractori trebuie sa ne ferim noi in primul iar pe infractorul dovedit ,,trebuie luat ca hreanul si dat pe razatoare"...de catre justitie/