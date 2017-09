Premierul intervine în cazul românilor blocați pe aeroportul din Lisabona!

Premierul Mihai Tudose intervine în cazul românilor blocați pe aeroportul din Lisabona: ”Am luat legătura cu turiștii români blocați, cu autoritățile guvernamentale din Portugalia și cu MAE și sper să rezolvăm situația în cel mai scurt timp posibil. Am primit promisiuni că, la ora 17.00, o aeronavă TAP, cu turiștii români, va decola din Lisabona. În caz contrar, avem pregătită o aeronavă TAROM să-i aducem acasă. Nu în ultimul rând, am cerut revocarea consulului României la Lisabona pentru modul deficitar în care a gestionat situația. Rolul unui consul este să protejeze în statul de reședință interesele cetățenilor români și să acorde ajutor și asistență”. ”Ne pare rău pentru faptul că 100 de cetățeni români nu au avut parte de asistență corespunzătoare din partea statului român. Sper ca lucrurile să se rezolve cât mai repede, iar pe viitor, toți cei în măsură să prevină apariția unor astfel de situații neplăcute să își facă datoria așa cum trebuie”, a mai declarat oficialul pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că aproximativ 100 de turişti români au rămas blocați în Lisabona, după ce zborul spre România s-a anulat. „Ni s-a comunicat noaptea trecută (26 august) că zborul către Bucureşti este anulat. Am fost aduşi la hotel, iar astăzi (27 august), la ora 12:00, am fost scoşi din camere. Acum stăm cu bagajele pe holul hotelului. Nu ştim când vom pleca spre ţară. Am luat legătura cu cei de la consulat și ne-au spus că ei nu oferă asistență decât în cazul unor urgențe majore", a declarat la Antena3, Mihaela Drăguşanu, turistă.