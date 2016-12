Premierul Italiei amână depunerea oficială a demisiei

Premierul Italiei, Matteo Renzi, a decis luni, la solicitarea preşedintelui Sergio Mattarella, să amâne depunerea oficială a demisiei până după aprobarea bugetului ţării, relatează cotidianul La Repubblica.

Matteo Renzi s-a deplasat luni seară la sediul Preşedinţiei Italiei, cu intenţia de a-i înmâna formal demisia preşedintelui Sergio Mattarella.

Însă preşedintele ţării i-a cerut să depună demisia abia după aprobarea de către Parlament a Legii bugetului pe anul 2017.

Matteo Renzi a dat curs solicitării. "Fac acest lucru dintr-un simţ al responsabilităţii şi pentru a se evita o stare de provizorat", a transmis Matteo Renzi.

Premierul în funcţie a ieşit din sediul Preşedinţiei (Palatul Quirinale) pe o uşă laterală, pentru a evita contactul cu jurnaliştii.

Legea bugetului pe anul 2017 a fost aprobată de Camera italiană a Deputaţilor pe 30 noiembrie. Senatul italian va începe marţi dezbaterile pe tema bugetului. Uniunea Europeană a criticat tergiversarea aprobării bugetului Italiei, reproşând Guvernului de centru-stânga condus de Matteo Renzi că generează instabilitate în zona euro. Bruxellesul l-a criticat în mod repetat pe Renzi din cauza deficitului bugetar peste limitele tolerate de normele Eurogrupului.

Premierul Italiei, Matteo Renzi, a anunţat, duminică seară, că a luat decizia de a demisiona, după ce majoritatea cetăţenilor italieni au respins, prin referendum, reformele constituţionale propuse.

"Îmi asum înfrângerea. Însă cine luptă pentru o idee nu poate pierde. Nu a pierdut grupul care a susţinut ideile mele, am pierdut eu. Îi îmbrăţişez pe toţi cei care m-au susţinut. Nu am reuşit să vă aduc victoria. Am făcut tot ce se putea face. (...) Eu cred în democraţie. Cred în Italia. Am propus simplificarea sistemului parlamentar. Aceasta a fost reforma propusă la referendum. Nu am fost convingător. Experienţa Guvernului meu se încheie aici", a declarat Matteo Renzi în cursul nopţii de duminică spre luni, într-un discurs transmis în direct de postul tv SkyTG24. "Mâine dimineaţă (luni - n.red.) voi ajunge la şedinţa de guvern, voi mulţumi pentru colaborare, apoi îi voi prezenta oficial demisia mea preşedintelui ţării. Voi rămâne în funcţie până când va decide preşedintele" Sergio Mattarella, a adăugat Matteo Renzi duminică seară.

Majoritatea cetăţenilor italieni au votat împotriva amendamentelor constituţionale propuse de Guvernul condus de Matteo Renzi (centru-stânga). Cetăţenii italieni au fost chemaţi la urne duminică pentru a aproba modificarea Constituţiei în sensul reducerii atribuţiilor Senatului şi a reconfigurării raportului de puteri între Guvernul central şi autorităţile regionale. Guvernul Matteo Renzi a propus reducerea numărului parlamentarilor, transformarea Senatului în cameră parlamentară reprezentând regiunile şi sporirea prerogativelor Camerei Deputaţilor în hotărâri legislative naţionale. Printre propuneri se număra desfiinţarea Consiliului Naţional pentru Afaceri Economice şi Muncă (CNEL), precum şi dizolvarea provinciilor, subdiviziunile regiunilor italiene.