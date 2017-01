Premierul Italiei, anchetat pentru deturnare de fonduri UE

Misterul persista, luni, în Italia, în legătură cu o informaţie apărută într-un săptămînal de dreapta, potrivit căruia Romano Prodi ar fi învinuit pentru abuz de putere într-un dosar de deturnare de fonduri europene, surse judiciare refuzînd să confirme sau să infirme anchetarea sa.

Parchetul din Cantazaro, regiunea Calabria, unde este instrumentat dosarul, a refuzat din nou, luni, să confirme sau să dezmintă plasarea sub anchetă a premierului, anunţată vineri pe site-ul revistei “Panorama”, care face parte din grupul editorial Mondadori, proprietate a familiei fostului premier italian Silvio Berlusconi. Potrivit publicaţiei, Romano Prodi, fostul preşedinte al Comisiei Europene (1999-2004), este anchetat de Parchet pentru legăturile sale cu unii aleşi şi oameni de afaceri suspectaţi că au format un grup secret avînd drept scop deturnarea, începînd din 2001, a aproximativ 100 de milioane de euro pe an din subvenţiile europene şi naţionale destinate Calabriei, regiune săracă din sudul Italiei. Revista afirmă că un număr de telefon mobil al lui Romano Prodi a fost găsit în agendele unor suspecţi. “Parchetul doreşte să afle dacă există o legătură între cunoşterea foarte bună de către anturajul premierului a mecanismului comunitar şi presupusele fraude în detrimentul UE”, potrivit site-ului panorama.it. “Anchetatorii nu exclud ca Prodi să nu fi fost la curent cu operaţiunile suspecte”, a precizat sursa, amintind că plasarea sub anchetă poate fi considerată ca un act care garantează drepturile de apărare.

Pînă în prezent, Romano Prodi, în vîrstă de 67 de ani, care a făcut din moralitatea sa un atu în faţa rivalului său Silvio Bersluconi, în campania pentru alegerile legislative din 2006, a declarat că nu a primit nicio notificare din partea Parchetului, aşa cum este procedura. Întreaga clasă politică a rămas foarte prudentă, ca şi liderul opoziţiei, Silvio Berlusconi, care i-a dorit lui Romano Prodi “să iasă onorabil din această situaţie, cît mai repede”.