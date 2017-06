Premierul May îşi construieşte majoritatea pierdută cu ajutorul irlandezilor?

După distrugătoarele alegeri anticipate, în urma cărora Theresa May şi al său Partid Conservator au pierdut majoritatea parlamentară, acum premierul britanic încearcă să se alieze cu partide mici pentru a reconstrui fundamentul pentru un prezent şi un viitor politic cât mai stabile. În acest sens, Theresa May a semnat luni un acord guvernamental cu Partidul Unionist Democrat (DUP) nord-irlandez, la aproape trei săptămâni după alegerile legislative anticipate în urma cărora conservatorii au pierdut majoritatea absolută în Parlament, relatează AFP și Reuters. "A fost semnat un acord", a declarat un purtător de cuvânt de pe Downing Street. Partidul Conservator nu dispune decât de 317 mandate din cele 650 ale Camerei Comunelor, în timp ce DUP are zece mandate. Premierul Theresa May și lidera DUP, Arlene Foster, au încheiat o înțelegere, luni, destinată să vină în sprijinul guvernului minoritar al conservatorilor, relevă Reuters. Nu se cunosc deocamdată detalii ale acestui acord.