Premierul Mihai Tudose, după întâlnirea cu Dragnea: Nu am primit demisiile miniştrilor Rovana Plumb şi Sevil Shhaideh

Negocieri de ultima oră pentru funcţii în Guvernul condus de Mihai Tudose. Potrivit unor surse politice citate de România TV, premierul Mihai Tudose şi ministrul delegat pentru Fonduri Europene Rovana Plumb au mers miercuri dimineaţă la discuţii cu preşedintele PSD, Liviu Dragnea. Întâlnirea a avut loc în biroul lui Liviu Dragnea, de la Camera Deputaţilor, iar la final premierul Mihai Tudose a declarat că nu a primit demisiile miniştrilor cu probleme, vizaţi de remaniere. Momente importante pentru Guvernul condus de Mihai Tudose. Cu o zi înainte de remanierea unor miniştri, premierul Mihai Tudose a convocat ședința Executivului. Totodată au loc negocieri intense în cadrul Coaliţiei de guvernare după ce Mihai Tudose a dat de înţeles că Viorel Ilie, ministru propus de ALDE, ar trebui să părăsească Guvernul. Prim-ministrul Mihai Tudose a declarat miercuri, după întâlnirea cu Liviu Dragnea, la Parlament, că nu a primit demisiile miniştrilor cu probleme penale vizaţi de remaniere, Sevil Shhaideh şi Rovana Plumb. Şeful Guvernului s-a întâlnit cu liderul PSD, Liviu Dragnea, în biroul acestuia din urmă de la Camera Deputaţilor, iar întâlnirea a durat jumătate de oră. La sosirea la Parlament, pentru a participa la şedinţa de vot final a Camerei Deputaţilor, prim-ministrul Mihai Tuose a fost întrebat de jurnalişti dacă a primit demisiile minisştrilor vizaţi de remaniere, Sevil Shhaideh şi rovana Plumb, el răspunzând: ”Nu!”. De asemenea, Tudose nu a spus nici ”da”, nici ”nu” când a fost întrebat dacă aşteaptă aceste demisii. Între timp liderii PSD au fost chemati de urgență în biroul lui Liviu Dragnea de la Parlament. Premierul Mihai Tudose, dar şi ministrul Rovana Plumb au discutat cu şeful PSD. Potrivit unor surse citate de România TV, Marcel Ciolacu, cel vizat să preia portofoliul lui Sevil Shhaideh, a refuzat să devină ministru.

Urmează să aibă loc şi o întâlnire între Liviu Dragnea şi Călin Popescu Tariceanu, în condiţiile în care pe lista remaniabililor s-ar afla şi Viorel Ilie, ministru propus de ALDE, iar liderii ALDE au ameninţat cu ieşirea de la Guvernare în cazul demiterii lui Viorel Ilie. Premierul Mihai Tudose a anunţat, marţi, că în cadrul şedinţei PSD s-a stabilit cine vor fi miniştrii remaniaţi, urmând ca numele lor să fie anunţate după sedinţa CEx a PSD de joi.

"S-a hotărât și sunt de acord ca decizia finală să fie luată în forul statutar, de exemplu CExN. Joi îl facem, când venim de la Craiova, pe următoarele direcții clare: raporturile dintre Guvern și partid, plecând de la premisa că Guvernul este un guvern politic dar, la nivelul de implicare al anumitor structuri din partid pe activitatea guvernamentală, lucrurile trebuie clarificate. Am stabilit împreună zona de remanieri-remaniabili. N-o să vă facem fericiți acum cu numele și cu propunerile și cu portofoliile, ci după CEx", a declarat Mihai Tudose, după şedinţa PSD. Mihai Tudose a vorbit şi despre întâlnirea de marţi de la Palatul Cotroceni, cu preşedintele Klaus Iohannis. "Am fost să-l întreb dacă este dispus săptămâna aceasta pentru a semna actele. Doi, pe o informare despre ceea ce s-a întâmplat la Varna", a clarificat şeful Guvernului.

Cei trei miniştri cu probleme sunt Sevil Shhaideh, vicepremier şi ministru al Dezvoltării, acuzată de abuz în serviciu de către DNA în dosarul Belina. În acelaşi dosar, DNA a cerut şi încuviinţarea urmăririi penale pentru Rovana Plumb, ministru delegat pentru Fonduri Europene.

Un alt ministru este cel pentru Relaţia cu Parlamentul, Viorel Ilie, pentru care DNA a cerut de asemenea urmărirea penală pentru instigare la infracţiunea de folosire de informaţii ce nu sunt destinate publicităţii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaţii. Cererea DNA a fost însă respinsă de Senat.

Potrivit unor surse politice citate de Mediafax, Ilan Laufer şi Răzvan Cuc s-ar afla şi ei pe lista remaniabililor premierului Mihai Tudose.

Printre miniştrii contestaţi public se află şi Liviu Pop. Ministrul Educaţiei a fost criticat pentru lipsa manualelor pentru clasa a V-a, pentru manualul unic şi toate declaraţiile legate de acesta şi pentru intenţia de a tipări manualele şcolare doar la Editura Didactică şi Pedagogică, deţinută de către stat.

Între timp, ALDE ameninţă cu ieşirea de la guvernare, dacă ministrul Viorel Ilie va fi remaniat, potrivit România TV.