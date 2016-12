Premierul moldovean, nemulţumit de rezultatul obţinut în alegeri

Premierul Iurie Leancă a recunoscut în prima şedinţă de Guvern după alegeri că nu este tocmai mulţumit de rezultatul scrutinului de duminică şi a apreciat că noua guvernare are ultima şansă să demonstreze europenilor că va duce la bun sfârşit lupta cu corupţia şi reforma justiţiei. „Nu este un rezultat care să mă bucure”, a declarat premierul şi vicepreşedintele PLDM, care ar obţine 23 de mandate de parlamentar, cu opt mai puţine ca în 2010, în această şedinţă a Executivului în care a vorbit despre alegeri şi opţiunile moldovenilor. „Le mulţumesc celor care au susţinut cursul integrării europene al ţării noastre, pentru care am pledat şi eu şi noi toţ”, a afirmat premierul. Absenţilor la urne care s-au declarat dezamăgiţi, şeful Guvernului le-a transmis că le-a înţeles întocmai mesajul şi anume ca reformele să nu mai fie amânate, fiindcă un astfel de vot nu va mai exista. „Ori facem reforme, ori vom fi înlăturaţi la următorul scrutin”, a avertizat Iurie Leancă. În opinia sa, viitorul Guvern are ultima şansă să demonstreze instituţiilor europene că va duce la bun sfârşit lupta împotriva corupţiei şi reforma justiţiei.

Iurie Leancă a avertizat, în deschiderea şedinţei, că este vorba despre o ultimă şansă să pornească lupta cu corupţia la cel mai dureros şi cel mai înalt nivel. „O ultimă şansă să demonstreze că instituţiile europene nu au mizat degeaba pe forţele care au afirmat că integrarea europeană este singura cale de modernizare a R. Moldova”, a afirmat acesta.