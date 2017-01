Premierul nipon, campion al gafelor

Consilierul principal al premierului nipon, Taro Aso, i-a cerut acestuia să aibă grijă ce spune, în urma mai multor gafe care îi pun pe gînduri pe analişti. În doar cîteva zile, premierul, în vîrstă de 68 de ani, a reuşit să-i ofenseze pe medici, să insulte părinţii şi să-i supere pe reformatori. ”Cred că ceea ce este necesar este ca premierul să tacă şi apoi să-şi asume responsabilităţile şi să ia deciziile finale”, a declarat consilierul Takeo Kawamura. Analiştii spun că declaraţiile lui Aso reflectă nu numai personalitatea sa predispusă la gafe, ci şi o iresponsabilitate, avînd în vedere că în următorul an ar trebui să aibă loc alegeri, ce ar putea îndepărta de la putere Partidul Liberal-Democratic, care conduce ţara de mai mult de 53 de ani. ”Pare un premier care mai are de stat doar cîteva luni”, a spus profesorul universitar Koichi Nakano. ”Este pilotul unui avion scăpat de sub control. Apare turbulenţă după turbulenţă şi pasagerii devin nervoşi”, a subliniat el.

Aso a spus joi că ”medicii nu au bun-simţ”, declaraţie ce a provocat indignare în rîndul acestora, susţinători ai LDP. Tot săptămîna aceasta, Aso, crezînd că se adresează unui grup de profesori, a spus unei audienţe formată din părinţi că mamele şi tăticii sînt cei care trebuie şcolarizaţi, mai degrabă decît copiii. De asemenea, a ridicat îndoieli în legătură cu angajamentul său faţă de privatizarea serviciilor poştale, reforma în baza căreia partidul la putere a obţinut o victorie categorică în alegerile din 2005. Aso a preluat puterea în septembrie, după ce predecesorul său a demisionat brusc, fiind al doilea premier nipon care renunţă la post în doar un an.