Premierul Ponta, faţă în faţă cu Papa Francisc

Premierul Victor Ponta participă la Congresul PES, care are avea loc la Roma, în Italia, în acest sfârşit de săptămână. El se va întâlni cu premierul Matteo Renzi, cu Papa Francisc, cu preşedintele Grupului Alianţei Progresiste a Socialiştilor şi Democraţilor din Parlamentul European, Hannes Swoboda, şi alţi lideri europeni social-democraţi. Europarlamentarul PSD Corina Creţu, vicepreşedinte al grupului S&D din Parlamentul European, apreciază că „vizita premierului Ponta în Italia are o însemnătate puternică pentru ţara noastră. În cadrul vizitei, România va încerca să atragă noi investitori străini, dat fiind că discuţiile dintre Victor Ponta şi omologul său, premierul Matteo Renzi, se vor concentra cu precădere pe îmbunătăţirea relaţiilor economice dintre România şi Italia”. Ea a subliniat că vizita are şi o semnificaţie spirituală, deoarece pe agenda lui Ponta se află discuţii cu Papa Francisc despre respectarea libertăţii religioase şi combaterea discriminării creştinilor în lume. Este prima audienţă pe care Papa o acordă unui oficial de rang înalt din România, după întronizarea Sanctităţii Sale. “Vizita premierului Victor Ponta în Italia va consolida relaţia României cu Italia şi Sfântul Scaun, confirmând totodată rolul social-democraţiei româneşti în context european”, spune Creţu. Premierul Victor Ponta îi va dărui Suveranului Pontif, Papa Francisc, un tricou care i-a aparţinut fotbalistului român Gheorghe Hagi, semnat de acesta, precum şi o icoană trimisă cadou de Patriarhul României, Preafericitul Daniel.