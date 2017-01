Premierul spaniol, lovit în faţă de un minor

Gest șocant

Premierul spaniol, Mariano Rajoy, a fost lovit cu pumnul în faţă de un adolescent de 17 ani, în timpul unui eveniment de campanie desfăşurat miercuri, în orașul Pontevedra din regiunea sa natală, Galicia, cu ocazia alegerilor generale de duminică. Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, șeful Guvernului, în vârstă de 60 de ani, nu a fost rănit, dar i-au căzut ochelarii, iar mai târziu a fost văzut cu o vânătaie mare pe faţă. Agresorul stătea în picioare chiar lângă Rajoy, când l-a lovit brusc, luându-l prin surprindere. Tânărul a fost arestat, a confirmat poliţia.

Mariano Rajoy a transmis un mesaj pe Twitter, mulţumindu-le susţinătorilor săi şi asigurând publicul că se simte bine. Candidaţi din partea formaţiunilor rivale au trimis, de asemenea, mesaje de susţinere, a precizat partidul Ciudadanos. Partidul Popular (PP) al lui Rajoy ar urma să câştige alegerile generale de duminică, chiar dacă a condus ţara în una dintre cele mai dificile perioade din punct de vedere economic din ultimele decenii. PP ar putea totuşi să rămână fără majoritatea parlamentară pe care o are din 2011. Spania are una dintre cele mai mari rate ale şomajului în rândul tinerilor din UE, aproape jumătate dintre cei sub 25 de ani fiind şomeri.

