Premierul Tudose amenință cu demisia. Vom avea un nou „caz Grindeanu“?

Fac ce fac social democrații și mai găsesc un subiect de scandal. De data aceasta este vorba de cel mai recent sondaj Avangarde, care prezintă o prăbușire abruptă a Guvernului Tudose în încrederea românilor. Potrivit cercetării, încrederea românilor în Executivul condus de Mihai Tudose a scăzut de la 40% la 27%. După apariția sondajului, surse din politică susțin că președintele PSD, Liviu Dragnea, a tunat și a zbierat, spunând că este inadmisibil ca încrederea în Guvern să se prăbușească într-un timp atât de scurt. Sursele spun că, evident, cel indicat drept principalul vinovat pentru această situație este premierul Mihai Tudose. Surse din partidul social democrat spun că șeful Guvernului a ameninţat că va demisiona, simțind că poate fi un nou caz Grindeanu. Analiștii politici spun că, de fapt, acest sondaj este un nou atac disperat al șefului PSD la adresa Guvernului Tudose.

După o ședință prelungită la PSD, șeful social democraților, Liviu Dragnea, a declarat, luni, că nu are nicio problemă cu Guvernul. „Am văzut nişte alegaţii ale unui mare analist şi consultant politic, pe care le resping cu hotărâre, că eu aş fi comandat acel sondaj. N-am reuşit să înţeleg exact de ce. Din partea mea, nu am nicio problemă în relaţia cu Mihai Tudose. În schimb, pe mine nu m-a interesat niciodată şi nu mă interesează nici acum, între campaniile electorale, cum stă un membru al Guvernului, cum stau eu sau oricine altcineva din Guvern sau din partid. Ceea ce mă interesează: cota pentru PSD să fie înaltă şi e înaltă, cota de încredere în programul de guvernare să fie înaltă şi e înaltă, dar şi ca programul de guvernare să se implementeze“, a spus Dragnea, la Parlament.

Cu toate acestea, nu credem că iese fum fără foc, în condițiile în care în urmă cu câteva luni am mai trăit o experiență de acest gen. Ne aducem aminte cum Dragnea spunea că „nu are nicio problemă cu Guvernul Grindeanu și că are totală încredere în acesta“. Numai că, brusc, liderul PSD s-a sucit și l-a dat jos pe Sorin Grindeanu cu mare scandal. Să se repete istoria, oare?