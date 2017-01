Premierul turc îi denunţă pe ”magistraţii aliaţi cu grupări criminale”

Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, i-a denunţat din nou, sâmbătă, pe judecătorii aflaţi la originea scandalului politico-financiar fără precedent din Turcia, acuzându-i de ”colaborare cu anumite grupări criminale, în vederea compromiterii unor persoane nevinovate”. ”Din păcate, unii magistraţi acţionează în mod concertat cu anumite grupări criminale şi în colaborare cu unele instituţii de presă, pentru a compromite persoane nevinovate prin divulgarea unor documente confidenţiale”, a declarat Erdogan în cadrul unei reuniuni organizate de Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), la Manisa. ”Dorim unitate, solidaritate. Unele mişcări, instituţii de presă şi cercuri de afaceri sau politice au orchestrat acest complot odios în Turcia”, a adăugat el. De asemenea, Erdogan a reafirmat că la originea anchetei în urma căreia au demisionat trei miniştri s-ar afla ”o bandă din interiorul statului”. Premierul turc vizează, fără a nominaliza, confreria predicatorului musulman Fethullah Gulen, un fost aliat al său, care a intrat în război împotriva Guvernului, pentru a denunţa un proiect de suprimare a şcolilor private. ”Aceste acţiuni nu vizează AKP, ci Turcia”, a declarat el, adăugând că ”unele persoane nu pot accepta ideea că Turcia se dezvoltă”.

Fethullah Gulen are mulţi simpatizanţi în structurile de poliţie şi în justiţia turcă. Gulen este fondatorul şi liderul mişcării Hizmet, o organizaţie din curentul islamului modern. Imamul Fethullah Gülen, care acum are 73 de ani şi trăieşte în Pennsylvania (SUA), a fondat mişcarea Hizmet (Serviciul), în anii ’70. Gulen s-a mutat în SUA, în anul 1999, dat fiind că era cercetat în Turcia pentru ”activităţi antilaice”. Organizaţia sa se remarcă printr-o reţea de şcoli prezentă în peste 100 de ţări, un sistem prin care este promovată cultura turcă în lume. De asemenea, mişcarea Hizmet deţine posturi de televiziune şi cotidianul cu cel mai mare tiraj din Turcia, ”Zaman”. Reţeaua are milioane de membri şi o foarte mare influenţă în mediile de afaceri, în poliţie şi în magistratură. Numeroase personalităţi politice din Turcia sunt considerate ca fiind apropiate ale imamului Fethullah Gülen, inclusiv preşedintele Abdullah Gül şi vicepremierul Bülent Arinç. De la victoria Partidului Dreptăţii şi Dezvoltării în alegerile parlamentare din 2002, mişcarea Hizmet, care are aceeaşi platformă politică religioasă şi conservatoare, a fost unul dintre principalii aliaţi ai premierului Erdogan. Însă, de câţiva ani, între cele două grupuri politice au apărut divergenţe. În cursul protestelor antiguvernamentale din iunie 2013, preşedintele Abdullah Gül şi vicepremierul Bulent Arinç, precum şi cotidianul ”Zaman” au avut o atitudine de reconciliere faţă de manifestanţi, spre deosebire de abordarea fermă a lui Erdogan. Potrivit Agenţiei France-Presse, ruptura a apărut în noiembrie, când Guvernul Erdogan a anunţat intenţia de a desfiinţa şcolile private foarte populare în Turcia (dershan), gestionate de mişcarea Hizmet.