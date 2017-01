Premierul Victor Ponta, copilot în F-16

Premierul Victor Ponta a fost prezent, ieri, la Baza 71 Aeriană din Câmpia Turzii, pentru a participa la Ziua Distinşilor Vizitatori, eveniment ce a avut loc în ultima zi a exerciţiului româno-american „Dacian Viper 2014”. Ponta a fost însoţit de ministrul Apărării, Mircea Duşa, ministrul de Interne, Gabriel Oprea, dar şi de preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Cu această ocazie, premierul a zburat cu un aparat F-16 al SUA. Ponta a îmbrăcat uniforma Forţelor Aeriene Române. Avionul F-16, cu dublă comandă, a fost pilotat de un militar american, iar premierul a stat pe locul din spate. Reprezentanţii Bazei au afirmat că premierul Victor Ponta a făcut înainte câteva teste medicale, pentru a putea urca în carlinga avionului, şi a primit instrucţiuni legate de zbor şi de comunicarea cu pilotul.

„O EXPERIENŢĂ UNICĂ” „E o experienţă absolut unică, nu poţi să o compari cu cea din maşina de curse, pentru că între ceva ce merge cu 230 de kilometri pe oră şi ceva ce merge cu 2.300 de kilometri pe oră e o diferenţă semnificativă. Sunt senzaţii pe care nu le încerci cu altă ocazie, însă am fost mândru când am putut să cobor şi să merg drept. Am vrut să dăm un mesaj clar că avem exerciţii comune, că am făcut bine că am cumpărat avioane multirol americane“, a spus Victor Ponta. Întrebat dacă a avut acces şi la manşa aparatului de zbor, premierul a răspuns afirmativ şi a menţionat că în timpul zborului s-a întreţinut cu pilotul american Dustin „Yoggi“ Brown, care i-a spus „ce ţară verde şi frumoasă avem“. Înainte de festivitatea organizată la Câmpia Turzii, ministrul Apărării, Mircea Duşa, şi ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Oprea, au susţinut o videoconferinţă cu militarii români din detaşamentele dislocate în teatrele de operaţiuni din Afganistan, Kosovo şi Bosnia-Herţegovina.